Suicide de Dinah à Kingersheim : le harcèlement scolaire n'est pas en cause, selon la procureure

Deux ans après le suicide de Dinah, 14 ans à Kingersheim (Haut-Rhin), la procureure de Mulhouse indique que l'adolescente n'a pas été victime de harcèlement scolaire. Il y a eu des insultes, une souffrance d'avoir quitté ses amis, des échanges dans un groupe de filles qui ont rendu Dinah malheureuse, indique Edwige Roux-Morizot, mais il n'y a pas d'éléments objectifs qui puissent être qualifiés de harcèlement scolaire.

L'adolescente s'est pendue dans sa chambre le 5 octobre 2021. Selon sa mère, c'est le harcèlement scolaire qui a poussé sa fille à commettre ce geste désespéré. Ce harcèlement aurait commencé deux ans avant le drame quand Dinah a confié son homosexualité à d'autres filles de son collège. La mère de Dinah reproche à l'Education nationale d'avoir fermé les yeux, elle avait porté plainte contre X. Dans cette affaire, le parquet de Mulhouse avait d'abord ouvert une enquête sur les recherches des causes de la mort avant de lancer une seconde enquête sur le harcèlement.

Une "personnalité complexe", un "déséquilibre psychique"

Ce vendredi, la procureure de Mulhouse a précisé que "Dinah n’a jamais eu peur de revendiquer son orientation sexuelle. Elle n’était pas insultée à cause de ça". C'est en tout cas ce qui ressort de l'audition des élèves de sa classe. Deux ou trois élèves ont évoqué des railleries ou des moqueries, mais Dinah était présentée comme brillante, moteur de sa classe. Elle adorait le théâtre. Toutes les personnes entendues ont dit que jamais le collège n’a été une enfer pour elle. "L’équipe éducative a été pointée du doigt dans ce dossier pour ne pas voir agi, mais l’enquête a montré très clairement qu’il n’en est rien. L’établissement scolaire a pris en compte son mal être. Toute l’équipe éducative a été vigilante", précise Edwige Roux-Morisot.

De nombreuses personnes ont été auditionnées dans ce dossier notamment le personnel du collège, les enquêteurs ont examiné le contenu du téléphone et de l'ordinateur de Dinah, les mois qui ont précédé sa mort.

Par ailleurs, la jeune fille présentait une personnalité complexe, à la fois solaire et sombre et qui était dans un déséquilibre psychique. C'est ce qui résulte de toutes les auditions de ses amies et de ses échanges sur le réseaux sociaux. Dinah avait déjà fait une tentative de suicide en mars 2021, en raison d'une déception amoureuse. le harcèlement scolaire n'était pas en cause.

"Tout ça ne me permet pas d’établir qu’il y a eu harcèlement scolaire. Pour le parquet il n’y a pas de harcèlement. Sa mort n’est pas consécutive à cela. Elle est liée à sa personnalité complexe à son déséquilibre psychique", ajoute la procureure Mulhouse qui va donc demander un classement sans suite.

L'équipe éducative menacée

Edwige Roux-Morizot souhaitait communiquer également car elle estime qu'un "collège en entier a été stigmatisé par le tribunal médiatique". L’équipe éducative a été menacée sur les réseaux sociaux. "Il était de mon devoir de rétablir l’orientation qui est celle du parquet après une enquête complète". Selon la procureure, l'une des CPE est toujours en arrêt de travail. Certains ont eu peur de sortir de chez eux. La magistrate a demandé une enquête pour identifier les auteurs de ces menaces. Deux personnes ont été identifiées, placées en garde à vue et comparaîtront devant le tribunal correctionnel au mois de mars 2023.

