Suicide de Guillaume T. : la famille de l'étudiant qui avait accusé un élu PCF de viol, porte plainte

Une photo de Guillaume T. et des fleurs ont été accrochées au siège du parti communiste français, en hommage au jeune homme qui a accusé un élu de viol et qui s'est suicidé.

Le 21 janvier dernier, le jeune homme avait dénoncé publiquement sur Twitter des faits de viol présumé remontant à octobre 2018 et visant Maxime Cochard, élu PCF du XIVe arrondissement de Paris, et son conjoint. Maxime Cochard avait immédiatement dénoncé "une accusation totalement fausse". Mardi 9 février, Guillaume T. a été retrouvé pendu dans sa chambre du campus de Nanterre. Le parquet de Nanterre a de son côté ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort, dont les premiers éléments n'établissent aucun lien entre les accusations de viol et la mort de l'étudiant. La famille de la victime a quant à elle saisi le parquet de Paris d'une plainte contre X pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

"Il était prêt à s'expliquer devant la justice"

"Il n'avait pas encore décidé de porter plainte. Il avait 20 ans pour le faire mais déjà une menace de procès en diffamation avait été brandie", rappelle la famille dans un communiqué qui précise que Guillaume - âgé de 20 ans - "avait ouvert les yeux sur cette histoire. Il était déterminé, combatif et prêt à s'expliquer devant la justice."

Toujours selon le communiqué, "Guillaume avait dénoncé des abus de nature sexuelle, susceptibles d'être qualifiés de viol, qui peuvent constituer des violences." Et la famille de poursuivre : "Les personnes mises en cause ont répliqué non pas par la voie judiciaire - comme elles l'ont d'abord prétendu - mais par la voie médiatique pour décrédibiliser, discréditer et dénigrer Guillaume, ce qui pourrait constituer une autre violence."

Les médias pointés du doigt

Dans son communiqué, la famille met également en cause les médias et affirme que "certains journalistes et certains médias ont fait le choix de traiter cette affaire comme un banal fait divers et au mépris de certains règles de précaution élémentaires au regard de la jeunesse de leur interlocuteur." La famille dénonce enfin le fait que ces journalistes et ces médias n'aient pas - selon eux - pris suffisamment en compte la situation de Guillaume "qui était celle de nombreux étudiant.e.s actuellement due à la pandémie de Covid-19 à savoir : le confinement, le couvre-feu, de la distance et de l'isolement."

Le jeune militant avait déclenché le mouvement #MeTooGay en publiant le 21 janvier dernier le message accusant l'élu : "Après plus de deux ans, sans savoir mettre les mots sur ce qui m'est arrivé, je me rends compte que j'ai été violé par Maxime Cochard, conseiller de Paris, et son compagnon [...] en octobre 2018 alors que je n'avais que 18 ans et étais particulièrement vulnérable." Un message retweeté 2.000 fois et qui en avait suscité des centaines d'autres.