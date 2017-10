Suicide de l'agriculteur qui avait involontairement pollué un cours d'eau : ses proches disent leur colère

Les proches de Jean-Michel Le Troadec, l'agriculteur breton dont le lisier s'était répandu dans le Jaudy suite à un accident, dénoncent ce lundi dans une lettre le "lynchage" dont a été victime cet homme, qui a mis fin à ses jours le 30 août.

C'est une lettre émouvante, qui est publiée dans le journal hebdomadaire Terra. Les proches de l'agriculteur qui a été pris pour cible après la pollution du Jaudy, qui a eu lieu après un accident ont décidé de témoigner, et demandent à ceux qui sont promptes à accuser de réfléchir. L'éleveur porcin a mis fin à ses jours à la fin du mois d’août.

"Jugé et pointé du doigt ... parfois sans pitié ni recul suffisant"

La famille et les amis de Jean-Michel Le Troadec lui rendent hommage : "Jean-Michel était un fils, un frère, un parrain, un oncle, un cousin, un ami, un conseiller municipal, un éleveur. Un éleveur comme beaucoup de ses collègues, soucieux de faire de son mieux un métier délicat, ingrat - souvent jugé et pointé du doigt par certains - dont quelques médias se font les porte-paroles – parfois sans pitié ni recul suffisant – laissant derrière leur retour "d’information", la solitude, la culpabilité et le désespoir d’un homme."

"Sa vie est devenue un cauchemar", "nous avons assisté à la traque, au lynchage d'un homme démuni"

Ils poursuivent : "Malheureusement dans la nuit du 8 au 9 avril sa vie est devenue un cauchemar : un accident oui un accident, a entraîné la destruction d’une partie de sa porcherie - son outil de travail - avec une conséquence visible : la pollution du Jaudy. Jean-Michel en avait conscience, il en était très affecté et était prêt à assumer."

L'hebdomadaire spécialisé dans le monde agricole Terra publie cette lettre ouverte - Capture d'écran

Cet accident fait basculer la vie de l'éleveur porcin : "nous - les siens - avons assisté à la traque, au lynchage d'un homme, démuni face à une poignée d’insensibles, qui au motif de défendre l’environnement ou de relater des faits, se sont comportés comme des rapaces, salissant un homme et une profession. Il fallait sans doute un bouc-émissaire."

"Que ce malheur qui nous laisse dans la tristesse et la douleur, nourrisse la réflexion de chacun"

Ils lancent donc un appel, une mise en garde, aux médias qui ont relayé cette histoire : "Jean-Michel a mis fin à ses jours le 30 août. Si le suicide d’un être humain est probablement l’aboutissement fatal de diverses raisons, s’il vous plait, vous, dont la mission ou le métier est d’alerter ou d’informer, ne négligez pas l’humain. Que ce malheur qui nous laisse dans la tristesse et la douleur, nourrisse la réflexion de chacun."