"On s'oriente vers un classement sans suite" affirme ce vendredi la procureure de la République de Bordeaux. Le chanteur a été entendu jeudi au commissariat de Bordeaux dans l'enquête rouverte sur le suicide de Krisztina Rady.

Bordeaux, France

Début juin, le parquet de Bordeaux avait confirmé la réouverture de l'enquête sur le suicide de Krisztina Rady, l'ex-épouse de Bertrand Cantat qui s'était donnée la mort en janvier 2010 dans leur maison de Bordeaux. Le chanteur, condamné pour des coups mortels à l'encontre de l'actrice Marie Trintignant et libéré en 2007, avait été mis hors de cause. Mais le parquet avait repris l'enquête pour vérifier "des éléments" transmis par Me Yael Mellul, l'avocate du dernier compagnon de Krisztina Rady.

La quatrième enquête sur cette affaire

C'est dans ce cadre que Bertrand Cantat a été entendu ce jeudi au commissariat de Bordeaux. "C'est la quatrième enquête ouverte sur cette affaire" a précisé à l'AFP la procureure de la République de Bordeaux Marie-Madeleine Alliot. Elle a précisé que l'issue devrait être identique aux plaintes précédents, soit "un classement sans suite".