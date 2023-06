Suicide de Lindsay : la famille de la collégienne porte plainte pour "non-assistance à personne en péril"

L'avocat de la famille de Lindsay, adolescente de 13 ans qui s'est suicidée à son domicile le 12 mai dernier , et dont la famille affirme qu'elle était victime de harcèlement scolaire, annonce déposer quatre plaintes pour "non-assistance à personne en péril", lors d'une conférence de presse ce jeudi à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Plaintes contre Facebook, le collège, l'académie et des policiers

Ces quatre plaintes sont déposées contre le principal du collège de la jeune fille, contre le recteur de l'académie de Lille, contre le commissaire de police de Lens mais aussi Facebook et Instagram, a annoncé l'avocat Me Pierre Debuisson.

La plainte contre la direction du collège, l'académie et les policiers a été déposée pour "non assistance à personne en péril", a détaillé l'avocat, Il a aussi jugé le réseau social Facebook "complètement défaillant" dans cette affaire.

L'adolescente, scolarisée en 4e au collège Bracke-Desrousseau de Vendin-le-Vieil, s'est donné la mort le 12 mai en soirée à son domicile, selon le rectorat.

Quatre mineurs ont été mis en examen pour "harcèlement scolaire ayant conduit au suicide", tandis qu’une personne majeure a elle été mise en examen pour "menaces de mort". Toutes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Le rectorat de l'académie de Lille a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête administrative.

"Elle se faisait rabaisser tout le temps"

Sur France Bleu Nord , le beau-père de Lindsay, François Nastasi a détaillé fin mai le calvaire vécu par Lindsay : "Elle se faisait rabaisser tout le temps, critiquer. C'était jour et nuit, via les réseaux sociaux, devant la maison On a prévenu tout le monde : on a écrit une lettre au président de la République, l'Académie était au courant".

Le beau-père a aussi expliqué que l'adolescente et l'ensemble de sa famille se sont sentis bien seuls : "Il n'y a rien qui a bougé. C'est de la colère, de la haine. Personne n'a daigné venir nous voir. Je suis désolé, mais ils s'en foutent royalement ! On a eu deux rendez-vous avec le proviseur et la seule réponse qu'on nous a donnée, c'était de confisquer son téléphone pour ne plus aller sur les réseaux sociaux".