Suicide de Lindsay : l'avocat de la famille estime que l'appel à l'aide de la collégienne a été "piétiné"

Ils ont perdu leur fille, mais sont déterminés désormais à faire bouger les choses. Ce jeudi 1er juin, les proches de Lindsay, trois semaines après le suicide l'adolescente à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), ont annoncé qu'ils déposaient quatre nouvelles plaintes pour "non-assistance à personne en péril " : contre l'Académie de Lille, contre le principal du collège Bracke-Desrousseaux où était scolarisée la jeune fille, mais aussi contre les policiers lensois en charge de l'enquête et contre les réseaux sociaux Instagram et Facebook.

ⓘ Publicité

Une réaction trop tardive du ministre de l'Éducation nationale ?

"Ce sont des plaintes qui sont destinées à faire réagir, explique ce vendredi sur France Bleu Nord Pierre Debuisson, l'avocat de la famille de Lindsay. Elles ont été déposées pour que les personnes qui étaient parfaitement informées de la détresse de Lindsay et qui n'ont rien fait, soient traduites en justice et puissent enfin répondre de leurs actes."

Si l'avocat considère que les responsabilités dans le suicide de la jeune fille, harcelée pendant des mois au sein de son collège, sont "partagées" entre la police, les réseaux sociaux et l'Éducation nationale, Pierre Debuisson considère "qu'il y a une responsabilité peut-être un peu plus importante au niveau du principal du collège". "Lindsay était venue le voir pour partager sa souffrance, sa détresse, poursuit Me Debuisson. C'était un appel à l'aide, qui a été piétiné par cet homme qui n'a pas voulu l'écouter. La mère de Lindsay a aussi pris contact avec cet homme, qui l'a renvoyée dans ses retranchements sans jamais lui tendre la main."

loading

Invité ce vendredi du 6-9 de France Bleu Nord, Pierre Debuisson a salué, avec tout de même une nuance, la prise de parole du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a estimé jeudi soir sur BFMTV que le suicide de la collégienne de 13 ans symbolisait "un échec collectif".

"Il a raison. On peut simplement déplorer qu'il ait attendu trois semaines pour tenir ces propos, et nous aurions aimé qu'il puisse prendre son téléphone pour partager quelques mots de compassion avec les parents", réagit Me Debuisson.