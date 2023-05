Suicide de Lindsay, collégienne de 13 ans : une enquête administrative ouverte par l'Éducation Nationale

Après la réponse de la Justice, la réponse de l'Éducation Nationale. Des responsables de l'institution ont organisé une conférence de presse ce vendredi après-midi après le suicide de Lindsay - une élève de 13 ans du collège de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) - le 12 mai dernier pour annoncer l'ouverture d'une enquête interne suite aux faits de harcèlement dont a été victime Lindsay, selon sa famille.

ⓘ Publicité

"On a agi mais sans doute pas assez", a reconnu face aux journalistes, le directeur académique de l'Éducation Nationale.

Des insultes et des critiques sur son physique

La veille, le procureur de la République de Béthune a annoncé la mise en examen de quatre mineures pour "harcèlement scolaire ayant conduit au suicide".

Une majeure, une mère de famille, est également poursuivie pour menaces de mort. Ces cinq personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Lindsay s'est donnée la mort à son domicile le 12 mai, quelques jours avant ses 14 ans.

Sur France Bleu Nord, le beau-père de Lindsay, François Nastasi a détaillé le calvaire vécu par Lindsay : "Elle se faisait rabaisser tout le temps, critiquer. C'était jour et nuit, via les réseaux sociaux, devant la maison On a prévenu tout le monde : deux plaintes ont été déposées, on a écrit une lettre au président de la République, l'Académie était au courant".

Le beau-père explique que l'adolescente et l'ensemble de sa famille se sont sentis bien seuls : "Il n'y a rien qui a bougé. C'est de la colère, de la haine. Personne n'a daigné venir nous voir. Je suis désolé mais ils s'en foutent royalement ! On a eu deux rendez-vous au proviseur et la seule réponse qu'on nous a donnée, c'était de confisquer son téléphone pour ne plus aller sur les réseaux sociaux", regrette François Nastasi.

Des fleurs, des tee-shirts blancs, des messages adressés à Lindsay, collégienne harcelée et qui s'est suicidée le 12 mai 2023. © Radio France - Vanessa Lamarre

Des tee-shirts blancs accrochés aux grilles du collège

Ce vendredi après-midi, des centaines de tee-shirts blancs, de fleurs, de messages ont été accrochés par des camarades, des habitants de la commune ou des anonymes qui sont très nombreux à avoir été touchés par l'histoire de Lindsay.

On pouvait y lire : "stop au harcèlement", "justice pour Lindsay".