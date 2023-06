PHOTOS - Suicide de Lindsay : une marche blanche en mémoire de la collégienne victime de harcèlement scolaire

"Justice pour Lindsay, non au harcèlement scolaire". Cinq semaines après le suicide de l'adolescente, une nouvelle marche blanche est organisée en sa mémoire à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Victime de harcèlement scolaire, la collégienne de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dernier à son domicile.

Plusieurs centaines de personnes sur place

Organisé par les proches et les amis de Lindsay, le point de rendez-vous du rassemblement a été donné ce dimanche à 9h devant le collège Bracke-Desrousseaux à Vendin-le-Vieil où était scolarisée l'adolescente.

Plusieurs centaines de personnes sont présentes.

Avec, en tête, la famille de Lindsay, la marche blanche a débuté une heure plus tard dans les rues de cette commune du Pas-de-Calais.

Les personnes présentes étaient invitées à s'habiller en bleu et blanc, couleurs préférées de Lindsay. Un lâcher de ballons est prévu devant le collège.

La marche doit aller jusqu'au lycée de Vendin-le-Vieil pour montrer que le harcèlement scolaire peut avoir lieu partout.

Plusieurs centaines de personnes présentes pour la marche blanche en hommage à Lindsay à Vendin-le-Vieil le 18 juin 2023 © Radio France - Elodie Papin

Des personnes rassemblées devant le collège Bracke-Desrousseaux à Vendin-le-Vieil où était scolarisée Lindsay le 18 juin 2023 © Radio France - Elodie Papin

Plusieurs centaines de personnes sont réunies, la plupart avec des t-shirts blancs et des messages inscrits © Radio France - Elodie Papin

En bout de cortège, une trentaine de motards ferment la marche blanche en mémoire de Lindsay le 18 juin 2023 © Radio France - Elodie Papin

Une première marche blanche en hommage à l'adolescente avait eu lieu le 24 mai dernier.

"Échec collectif"

Après cette tragédie, Pap Ndiaye a reconnu un "échec collectif". Le ministre de l'Éducation nationale a mis en place "une heure de sensibilisation sur la thématique harcèlement et réseaux sociaux" dans les 7.000 collèges de France cette semaine (du 12 au 16 juin).

Quatre mineurs ont été mis en examen dans cette affaire pour "harcèlement scolaire ayant conduit au suicide" dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Béthune. Une personne majeure a été mise en examen pour "menaces de mort". Toutes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Une enquête administrative a, par ailleurs, été ouverte par le ministère de l'Éducation nationale.

La famille, qui dit n'avoir reçu "aucun soutien" lors du harcèlement de Lindsay, a déposé plainte contre l'établissement, le rectorat, des policiers et Facebook.

La mère de Lindsay a été reçue le 7 juin par Brigitte Macron et s'est sentie "entendue et soutenue", deux jours après une rencontre jugée décevante avec le ministre de l'Éducation nationale.

Que faire si vous êtes victime de harcèlement scolaire ?

Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, vous pouvez contacter le 3020. Ce numéro de téléphone est gratuit depuis tous les postes (fixes, portables). Selon le site du ministère de l'Éducation, il "propose écoute, conseil et orientation aux appelants". Le 3020 est joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Les personnes qui répondent au téléphone sont des psychologues ou des professionnels des sciences de l'Éducation.

Le 3018 a été mis en place pour lutter contre le cyberharcèlement. Ce numéro est "100% anonyme, gratuit et confidentiel. Le 3018 est joignable du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Il est aussi possible d'envoyer un message via ce formulaire puis d'être rappelé par un professionnel.