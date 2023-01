Suicide de Lucas à Golbey : l'enquête doit encore déterminer le lien avec le harcèlement scolaire

Le samedi 7 janvier dernier, Lucas, 13 ans, se donnait la mort dans les Vosges, générant une très forte émotion . Ce collégien de Golbey était victime de harcèlement scolaire dû à son homosexualité, selon les mots de la famille. Pratiquement une semaine plus tard, l'enquête se poursuit et doit encore déterminer les liens exacts entre le harcèlement et le geste de Lucas, selon le procureur d'Epinal Frédéric Nahon.

"Les investigations s'attacheront à vérifier les liens de causalité entre ces faits de harcèlement et le suicide du jeune adolescent", explique-t-il, appelant à la prudence sur ce point. "L'enquête sera en effet déterminante pour établir ou non un lien direct entre le harcèlement et le décès de Lucas", ajoute-t-il, précisant que l'objectif de l'enquête est également de confirmer la réalité de ce harcèlement, sa durée et la réalité des propos tenus à l'encontre du jeune-homme, alors que ses obsèques seront organisées ce samedi à Epinal, dans l'intimité des proches.

A ce titre, l'avocate de la maman de Lucas, Me Catherine Favre a tenu à rappeler l'importance pour sa cliente de se protéger de l'emballement médiatique autour de cette affaire. "La première demande a été de la protéger de la presse et de la laisser vivre son deuil", explique-t-elle. "C'est vraiment le temps du choc et du chagrin, le temps des vérifications et des réponses va arriver", ajoute-t-elle, précisant qu'une marche blanche sera organisée plus tard.