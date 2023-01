Suicide de Lucas dans les Vosges : "Ce drame aurait pu être évité" selon sa maman

Le samedi 7 janvier dernier , le jeune Lucas, 13 ans, se donnait la mort, victime de harcèlement scolaire et homophobe selon sa famille. La maman de la victime qui avait demandé le respect de l'intimité familiale, a décidé ce lundi de prendre la parole, à quelques jours d' une marche blanche organisée en hommage à son fils.

Depuis le suicide, quatre jeunes mineurs, des élèves du collège Louis Armand de Golbey où Lucas était scolarisé, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront jugés prochainement au tribunal pour enfants pour harcèlement. Ils feront auparavant l’objet d’une évaluation par la protection judiciaire de la jeunesse. L'avocate de la mère de Lucas a précisé ce lundi que le procès aurait lieu au printemps.

"Je pense que ce drame aurait pu être évité" répond d'emblée Séverine, la mère de Lucas, qui attend toutefois les conclusions de l'enquête. Et pour elle, le harcèlement dont son fils s'est plaint a été bien "l’élément déclencheur" du suicide. "Le corps enseignant aurait pu et dû faire plus" ajoute-t-elle, estimant que des mesures disciplinaires auraient dû être prises plus rapidement auprès de ces élèves.

Ça reste des enfants, je ne leur veux pas de mal - la mère de Lucas

La mère de l'enfant fait confiance à la justice et n'exprime aucune haine ni ressentiment : "Il faut qu'ils reconnaissent et que ça les fasse réfléchir. Après, ça reste des enfants, je ne leur veux pas de mal, mais il faut qu'ils réagissent." Elle condamne d'ailleurs les menaces proférés contre les ados mis en cause sur les réseaux sociaux : "ça sert à rien, y a pas de comptes à régler, c'est la justice qui fait son travail".

A tous les auteurs de harcèlement, Séverine adresse ce message : "Arrêtez, mettez vous à la place des harcelés et réfléchissez au mal que ça peut faire". Avec son avocate, elle annonce d'ailleurs qu'à terme, elle veut mettre en place des actions contre le harcèlement. Elle estime le programme national de lutte contre le harcèlement insuffisant.