Suicide de Stéphane Raybier : "Ses droits les plus élémentaires ont été bafoués et violés", réagit son avocate

Me Allison Sebag veut faire toute la lumière. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi l'état de détresse de son client avait fait l'objet d'un signalement interne sans que sa famille et son avocat ne soient informés.

Stéphane Raybier était incarcéré depuis la mi janvier dans le volet financier d'un dossier de criminalité organisée, mis en examen pour blanchiment, non déclaration de ressources et association de malfaiteurs. Ce suicide aurait-il pu être évité ? Me Allison Sebag s'interroge, et fait part de sa colère, de son incompréhension aussi : "J'ai appris que on état avait été signalé à la maison d'arrêt et que pour autant celle-ci n'a pas jugé utile d'alerter ses proches ni son avocat. Je trouve particulièrement regrettable que des mesures internes soient prises à l'insu des personnes qui l'entourent, des personnes qui auraient pu l'aider dans une période difficile. C'est désolant".

L'avocat dénonce également les conditions de détention de son client et notamment le fait que l'accès à la cabine téléphonique ne lui ait pas été accordé, malgré plusieurs demandes. "Je veux comprendre, poursuit-elle, pourquoi dans les deux dernières semaines de la vie de Stéphane Raybier, je n'ai pas pu voir son état se détériorer parce que ses droits les plus élémentaires avaient été bafoués, violés, c'est-à-dire le droit d'appeler son avocat".