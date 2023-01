Suicide du jeune Lucas, victime de harcèlement : ce que l’on sait de l'enquête

Une semaine après la mort de Lucas, collégien de Golbey de 13 ans qui s’est suicidé le 7 janvier, l'émotion, encore très présente , va faire place peu à peu à l'enquête. Ses obsèques ont lieu, dans l’intimité, à Epinal ce samedi. Une marche blanche aura également lieu "dans les prochaines semaines", a fait savoir l'avocate de la famille. L’adolescent qui a mis fin à ses jours était harcelé dans son collège parce qu’il était homosexuel avancent ses proches. L’enquête ouverte par le parquet d'Epinal devra déterminer le lien exact entre le geste de Lucas et le harcèlement .

Au-delà de l’émotion qu’il suscite, le décès de Lucas repose aussi la question de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Une proposition de loi doit d'ailleurs voir le jour d'ici la fin janvier. On vous explique ce qu'il faut savoir sur ce dossier et sur le plan annoncé.

Le lien avec le harcèlement et l'homophobie

Pour la maman de Lucas, il n'y a pas de place au doute. C'est le harcèlement du fait de son homosexualité qui a conduit son fils Lucas, 13 ans, scolarisé au collège Louis-Armand de Golbey, au suicide. La mère de l'adolescent sera entendue lundi par le procureur d'Epinal, mais son avocate Catherine Faivre a confirmé vendredi que "l'orientation sexuelle de l'adolescent était connue de tous et assumée, comme peut l'assumer un garçon de 13 ans".

Ses proches ont révélé dans leurs auditions l'existence de moqueries et insultes à caractère homophobe dont l'adolescent s'était dit victime de la part d'autres élèves de son collège de Golbey, a indiqué vendredi le procureur de la République d'Epinal. Les faits ont été signalés, mais aucune plainte n'avait été déposée et "il n'y a pas eu d'enquête récente pour des faits de harcèlement dans ce collège" selon lui.

Pour le procureur d'Epinal, Frédéric Nahon, c'est la question de causalité qui se pose et qui doit être mise en lumière par l'enquête ouverte par le parquet. Lors d'un point presse vendredi, le procureur a précisé que si Lucas a bien écrit dans son journal intime "sa volonté de mettre fin à ses jours", l'adolescent n'a pas clairement exprimé qu'il y avait un lien avec le harcèlement dont faisait l'objet. Pour le procureur, il faut aussi déterminer si le harcèlement, signalé en début d'année à l'établissement, continuait plusieurs mois après. Enfin, il faut aussi vérifier si Lucas était victime de cyberharcèlement, sur les réseaux sociaux par exemple.

Concernant les causes du décès, "les constatations et l'autopsie effectuée par l'institut médico-légal de Nancy ont permis d'établir la thèse d'un suicide par pendaison", a aussi indiqué le magistrat.

La responsabilité de l'éducation nationale

Ce qui est en jeu, ici, c'est aussi la manière dont l'école, l'éducation nationale et tous les intervenants dans la chaine du signalement se saisissent des faits de harcèlement. Le procureur d'Epinal va vérifier les mesures prises par l'établissement de Golbey, puisque des faits ont été signalés. Selon le rectorat, les "moqueries" rapportées par Lucas et sa mère à la rentrée avaient été "prises au sérieux par les équipes du collège".

Le collège Louis Armand, qui compte 697 élèves, est engagé dans le dispositif pHARe de lutte contre le harcèlement. Les professeurs sont formés et les élèves sensibilisés.

Dès lundi 9 janvier, une cellule psychologique a été mise en place à destination des élèves et des enseignants. "Il y a vraiment beaucoup d'émotion chez les adultes qui n'ont rien vu, qui n'ont pas vu Lucas aller mal ces dernier temps ", insistait la directrice académique interrogée par France Bleu Sud Lorraine .

"Les discriminations et le harcèlement, c'est rarement un enfant face à un autre enfant. C'est un groupe qui va se mettre face à un seul enfant, donc les témoins et les adultes autour ont une responsabilité", a souligné ce samedi matin sur franceinfo Charlotte Caubel, secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance. Elle a exprimé son "émotion" après le décès de Lucas, avec une pensée pour "la famille, les camarades, les équipes éducatives".

Aujourd'hui, la violence "est dans tout le champ de la société", avance Charlotte Caubel. "La discrimination homophobe dont faisait manifestement l'objet Lucas, ce n'est pas les enfants qui ont appris ça tout seul, ils ont entendu ça chez des adultes. Un enfant avec un enfant, dans un premier temps, il est bienveillant", assure-t-elle, insistant sur l'importance des enjeux "d'éducation".

Les moyens de lutte contre le harcèlement scolaire

Un enfant sur dix est touché par le harcèlement scolaire en France. Pour lutter contre ce fléau, il existe de nombreux dispositifs pour lutter contre ce fléau. Le 3020 est un numéro de téléphone gratuit qui propose écoute et conseils. Le 3020 est joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Les personnes qui répondent au téléphone sont des psychologues ou des professionnels des sciences de l'Éducation.

Le 3018 est lui destiné à lutter contre le cyberharcèlement. Il peut aussi lutter contre le harcèlement qui dépasse le cadre scolaire. D'autres outils comme l'application 3018 ou l'application Kolibri offrent des espaces d'écoute et de signalement.

Le harcèlemement est considéré comme un délit depuis février 2022 et punissable de deux à dix ans de prison et jusqu'à 150.000 euros d'amende.

Des mesures qui tardent à se concrétiser

Le ministre de l'éducation nationale, et plusieurs membres du gouvernement ont exprimé leur émotion cette semaine. "Aucun enfant ne doit trouver comme issue ultime le suicide ", avait écrit sur Twitter le ministre de l'Éducation Nationale Pap N'Diaye. Sa mort est "insupportable" commentait aussi ce vendredi, Isabelle Rome, ministre déléguée, chargée de l'égalité femmes-hommes , de la diversité et de l'égalité des chances, invitée de France Bleu Gironde. D'ici la fin du mois, un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les luttes contre les discriminations sera présenté par le gouvernement.

Mais pour les familles touchées et les associations, tout cela ne va pas assez vite. Nora Fraisse, la maman de Marion qui s'est suicidée il y a dix ans, dénonce un immobilisme et réclame de vrais moyens et de vrais politiques de lutte contre ce fléau : "Le blabla, je n'en peux plus", dénonçait- elle vendredi sur l'antenne de Franceinfo .

Une marche blanche sera organisée dans les prochaines semaines par la famille. En attendant, elle demande la plus stricte intimité pour les obsèques du collégien qui ont lieu ce samedi à Epinal.