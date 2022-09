Suicide en cellule de dégrisement : les deux policiers de Roanne relaxés

L'audience a duré plus de six heures il y a deux mois, en juin, et le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a rendu sa décision ce lundi midi : les deux policiers ont été relaxés. La constitution de parties civiles, la famille de l'homme, a donc été rejetée.

Les deux fonctionnaires avaient été jugés pour "homicide involontaire par défaut de surveillance", après le suicide d'un homme en cellule de dégrisement en juillet 2019.

Pendant l'audience en juin dernier, le parquet avait requis quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour le gardien de la paix et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour l'adjoint de sécurité.

Les avocats des policiers avaient, eux, plaidé la relaxe, pointant du doigt "des dysfonctionnements dans ce commissariat, avec un simple gardien de la paix et un adjoint de sécurité désignés chefs de poste, alors qu'ils n'en n'ont pas la qualification". Les avocats de la défense avaient aussi expliqué que, "la victime avait été interpellée pour dégradation et port d'arme prohibée. Elle était connue comme suicidaire et aurait dû être placée en cellule de garde à vue où elle aurait été mieux surveillée et pas en dégrisement".

Une enquête de la police des polices

Le 31 juillet 2019 au commissariat de Roanne, Romain, 29 ans, interpellé en état d'ivresse, avait été placé en cellule de dégrisement et il s'était donné la mort en réalisant un nœud coulant avec son pantalon, à quelques mètres des deux policiers. Il leur était donc reproché de ne pas avoir constaté la tentative de suicide, ce qui aurait pu empêcher le drame.

Une enquête de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, la police des polices, avait démarré dès l'été 2019. Le procès a eu lieu au tribunal de Villefranche-sur-Saône, puisque le parquet de Roanne s’est dessaisi, sans doute pour éviter les conflits entre des corps de métiers et des professionnels qui travaillent régulièrement les uns avec les autres.