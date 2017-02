Suicide à l'hôpital de Saint-Calais : pas de "faute" de la direction, selon l'inspection des Affaires sociales

Après le suicide d'un cadre de santé à l'hôpital de Saint-Calais, le 5 juillet 2016, l'Igas, l'inspection générale des Affaires sociales, a publié ce jeudi son rapport. Selon les inspecteurs, la direction de l'établissement n'a pas commis de "faute". Mais le rapport pointe certaines tensions.

Sept mois après le suicide d'un cadre de santé à l'hôpital de Saint-Calais, le 5 juillet 2016, l'Igas, l'inspection générale des Affaires sociales, a publié ce jeudi son rapport suite à l'enquête ouverte fin août pour éclaircir les conditions de ce suicide. Les inspecteurs de la mission dédouanent la direction de l'établissement, tout en reconnaissant certaines tensions dans l'établissement.

Plus de 80 entretiens auprès des personnels de l'hôpital

Les enquêteurs de l'Inspection générale des affaires sociales ont mené plus de 80 entretiens pour d'une part, «éclaircir les circonstances professionnelles ayant entouré le suicide» et d'autre part« apprécier les risques psychosociaux existant dans l'établissement».

Il n'a pas été relevé de défaut d'organisation de l'établissement, ni de faute ou décision inappropriée de la direction" - Le rapport de l'Igas

Ils concluent qu'« Il n'a pas été relevé de défaut d'organisation de l'établissement, ni de faute ou décision inappropriée de la direction» concernant ce cadre de santé, même s'ils écrivent que l'homme avait clairement fait le lien dans une lettre entre son travail et son suicide. Selon ces enquêteurs, le nouveau poste auquel il allait être affecté, bien que très difficile, correspondait à « son statut et son expérience ».

La mobilité interne et les plannings source de tensions

Plus généralement, sur les conditions de travail dans l'établissement, la mission de l'Igas note deux sujets à l'origine de tensions : la mobilité interne et l'instabilité des plannings. Elle appelle enfin à rétablir un climat plus apaisé au sein de l'hôpital.