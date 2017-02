Suicide à l'hôpital de Saint-Calais : toutes les plaintes classées sans suite

La justice classe sans suite ce mardi la plainte de la famille du cadre infirmier de Saint-Calais qui s'est donné la mort en juin dernier. Cet homme avait laissé plusieurs courriers expliquant qu'il était "sous pression" et dénonçant les méthodes de management de la direction.

La justice a classé "sans suite" ce mardi la plainte de la famille du cadre infirmier de Saint-Calais qui s'est donné la mort en juin dernier. Cet homme avait laissé plusieurs courriers expliquant qu'il était "sous pression" et dénonçant les méthodes de management de la direction. Pour le procureur, il n'y a donc pas eu non assistance à personne en danger et harcèlement moral. Les plaintes déposées par la direction de l'hôpital - notamment pour menaces - ont également été classées.

Des formations "bientraitance" et "savoir-être" recommandées par l'Igas

Jeudi dernier, c'est l'inspection générale des affaires sociales qui avait conclu que l'hôpital n'avait pas commis de faute. L'IGAS recommandait toutefois des actions de formation à la bientraitance et au savoir-être, une vision à long terme des plannings et la formation des représentants syndicaux.