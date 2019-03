Mort sur les rails : "on espère tous que ça ne nous arrivera pas" dit un conducteur de TER

Lorette, France

Ce lundi le trafic SNCF a été largement perturbé entre Saint-Étienne et Lyon. Des trains supprimés et des retards en pagaille à cause d'un "accident de personne" comme on dit dans le jargon : un piéton percuté par un train. Dans ce cas précis l'accident a eu lieu sur la commune de Lorette, au niveau de la route de la plaine de Grezieux. Des événements qui ne sont pas rares puisque chaque année, on estime à 450 le nombre de personnes qui se jettent sous un train pour mettre fin à leurs jours.

"On se dit que ça va mal finir. Et c'est le cas"

Une scène à laquelle assiste, impuissant, le conducteur du wagon. Même s'il aperçoit le suicidaire, il lui est généralement impossible de s'arrêter à temps pour l'éviter. Une situation que craint ce conducteur entre Lyon et le Puy en Velay : "En début de carrière je n'y pensais pas vraiment, mais le fait de voir les gens traverser les voies, attendre le train trop près du bord du quai, on se dit que ça va mal finir. Et c'est le cas. On sait que certains endroits sont des points noirs. Quand on y passe, on y pense. A une époque c'était un sujet tabou dans l'entreprise. Maintenant c'est différent, le conducteur est aidé, il a accès à un pole psychologique. Ce sont souvent des adolescents qui se mettent en danger de façon inconsciente. A partir du moment où on devient père de famille, on espère tous que ça ne nous arrivera pas."

Que se passe-t-il pour le conducteur du train une fois passé cet événement forcément traumatisant ? L'accompagnement du conducteur se fait toujours en trois temps