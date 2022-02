Suicides dans la police : des policiers "armés pour écouter"

Onze hommes et une femme. Au terme d'un mois de janvier noir marqué par douze suicides dans ses rangs, la Police cherche des solutions pour empêcher ses passages à l'acte et mieux repérer et aider les fonctionnaires en souffrance, alors que 30 à 60 fonctionnaires de police mettent fin à leurs jours chaque année. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rencontre syndicats et associations de policiers parmi lesquels "Pep's SOS Policiers en détresse", fondée et co-présidée par Christophe Girard, invité de France Bleu Lorraine.

6.000 appels en 2021

L'association, qui compte 26 policiers, est née en 2019 et propose du soutien et de l'écoute. "Nous avons été nous-même formés à la gestion de la crise suicidaire, gestion du stress et aux premiers secours psychologiques d'urgence décrit Christophe Girard, nous sommes armés pour écouter nos pairs, c'est ce lien de confiance qui fait que ça fonctionne." L'équipe est composée de psychologues, infirmières psychiatriques, médecins spécialisés. L'association a reçu plus de 6.000 appels l'an dernier.

Une trentaine de fois, après des semaines ou des mois, le ou la collègue nous rappelle et nous dit : "ce jour la, tu m'as sauvé la vie"

Expérience canadienne

Christophe Girard partage le même calcul que nombre se ses collègues : le taux de suicide chez les policiers est très largement supérieur à celui observé dans la population en générale. "Il y a quelque chose qui se joue au cœur du métier de policier" constate t-il, le stress post-traumatique par accumulation est la première cause de mal être chez les policiers. Dans une carrière on rencontre énormément de choses que la plupart des personnes ne rencontreront jamais : la mort, parfois la nôtre, des actes de violence extrêmes...

Nous voyons tout le temps le côté noir de la société

Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de vingt psychologues supplémentaires au sein du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), portant leurs effectifs à 120 pour les 145.000 policiers de France. Christophe Girard a obtenu de pouvoir intervenir dans les écoles de police. Il pourra aussi observer ce que font ses collègues à l'étranger. Un départ est prochainement prévu pour le Canada, pays pionnier dans la prévention du suicide dans la police.