Suicides dans la police : un début d'année 2022 catastrophique

Depuis le début de l'année, dix policiers et gendarmes ont mis fin à leurs jours. Ce jeudi encore, un informaticien d'une trentaine d'années qui travaillait au sein du commissariat central de Rennes s'est suicidé en se jetant du toit de l'Hôtel de police.

Dans le Nord, une policière de 23 ans qui travaillait au commissariat de Lille s'est donnée la mort avec son arme de service chez elle, le 13 janvier. A peine cinq jours plus tard, un autre fonctionnaire de police lillois de 33 ans s'est suicidé à son domicile. Le même jour, un policier strasbourgeois mettait fin à ses jours. France Bleu Besançon rapportait aussi le cas de ce policier réserviste de 61 ans qui, le 4 janvier, s'était suicidé dans les locaux du commissariat de police de Besançon. Un début d'année catastrophique quand on sait qu'en moyenne, il est recensé entre 30 et 40 suicides par an. L'année 2019 avait marqué un record avec 50 suicides dans la police.

"On a un problème pour repérer les collègues qui vont mal", s'est inquiété auprès de France Bleu Nord Benoit Aristidou, délégué SGP Police pour la zone Nord. "On a aussi un sérieux problème pour remettre l'humain au centre des préoccupations de la police nationale", ajoute-t-il.

Pour prévenir les suicides parmi les policiers, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé ce mercredi devant le Sénat le recrutement d'"une vingtaine de psychologues dans les endroits les plus difficiles de la police nationale". Une décision prise à la suite, la semaine dernière, de la rencontre entre le patron de la police nationale Frédéric Veaux et l'ensemble des syndicats, spécifiquement sur cette problématique.

Le ministre a également indiqué que les dispositifs déjà en place seront évalués par "une société de conseil extérieure". Il s'agit notamment du numéro d'appel unique permettant aux fonctionnaires d'avoir un accès anonyme, confidentiel et gratuit à des psychologues, justement mis en place en 2019 par Christophe Castaner, alors lui-même ministre de l'Intérieur. Il a aussi été décidé de "coordonner davantage les moyens budgétaires et humains" à la prévention, a dit Gérald Darmanin.

Selon le ministre de l'Intérieur, "l'essentiel des suicides" ont "un lien direct avec la vie personnelle et non pas professionnelle de ces personnes", mais souligne que cette précision ne vise pas à "les minimiser". "Le fait que ces policiers et gendarmes ont une arme de service malheureusement contribue au passage à l'acte plus que dans d'autres administrations", a-t-il rappelé. Pour autant, a-t-il ajouté, "l'administration ne se sent pas dédouanée des drames que nous connaissons".

Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez le 3114, écoute professionnelle et confidentielle, 24h/24 et 7j/7. Appel gratuit.