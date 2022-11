Suisse : les deux enfants enlevés par leur père ont été retrouvés sains et saufs

Julie et Milo V., les deux enfants enlevés par leur père à la sortie de l'école à Thônex (Suisse) mardi vers 11 heures, ont été retrouvés sains et saufs. C'est la police cantonale de Genève qui a annoncé la nouvelle ce jeudi matin. Selon les autorités suisses, les enfants ont été localisés mercredi en fin de journée en Haute-Savoie.

Les enfants vont bien

La police avait diffusé un avis d'enlèvement mercredi dans l'espoir de retrouver les enfants de 5 et 7 ans et leur père, Laurent V., qui n'en a pas la garde depuis une décision de justice il y a quelques semaines, dans un contexte de séparation très compliqué.

"Le tribunal a accordé à ma cliente la garde en urgence en octobre dernier, limitant voire supprimant les contacts entre le père et les enfants, sauf en milieu thérapeutique qu'il faudrait mettre en place", explique Sandrine Tornare, l'avocate de la mère de Julie et Milo. "Le père n'a pas respecté, à trois reprises, les décisions de justice avec un premier enlèvement lors d'un week-end en octobre puis un contact avec sa fille qui n'était pas autorisé et ce deuxième enlèvement" précise Me Tornare.