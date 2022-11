Suisse : un avis d'enlèvement émis par la police, un père pourrait avoir emmené ses deux enfants en France

À Genève (Suisse), la police cantonale a émis un avis d'enlèvement mardi 22 novembre 2022 , quelques heures après qu'un père a récupéré ses enfants à l'école dans la matinée vers 11 heures. Laurent V. était venu chercher Milo et Julie, un garçon et une fille âgés de 5 et 7 ans et n'a pas donné de nouvelles depuis. L'établissement scolaire étant situé à Thônex, commune frontalière avec la France, la police indique que le père "pourrait se trouver, ainsi que ses enfants, en France voisine".

ⓘ Publicité

"Nous sommes vraiment très inquiets"

"Le tribunal a accordé à ma cliente la garde en urgence en octobre dernier, limitant voir supprimant les contacts entre le père et les enfants, sauf en milieu thérapeutique qu'il faudrait mettre en place" explique Sandrine Tornare, l'avocate de la maman de Julie et Milo. "Le père n'a pas respecté, à trois reprises, les décisions de justice avec un premier enlèvement lors d'un week-end en octobre puis un contact avec sa fille qui n'était pas autorisé et ce deuxième enlèvement" précise maître Tornare. "Nous sommes vraiment très inquiets, notre inquiétude se fonde aussi sur les résultats de l'expertise familiale qui mettait en évidence certains troubles du père et un lien délétère avec les enfants".

Des descriptions précises

Selon les informations diffusées par la police genevoise, le père âgé de 50 ans, d'origine suisse, mesure de 1,70 à 1,75 mètre, pourrait être habillé de noir, est de "corpulence svelte" avec des cheveux "gris en pics". Sa fille est âgée de 7 ans, mesure de 1,30 à 1,40 mètre, avec des cheveux "longs blonds vénitien", avec "un pull vert/turquoise", "des boucles d'oreille en forme de cerises" et des lunettes de vue avec monture dorée. Le petit frère est lui âgé de 5 ans, mesure environ 1,15 mètre, avec des cheveux "châtains clairs, lisses et courts". Il était vêtu d'"un jean et un sweat-shirt gris chiné".

La police cantonale de Genève demande de la contacter si des personnes auraient vu les trois individus recherchés, en la contactant par téléphone au +41.224.277.510 ou au 117, ou de se rendre dans le poste de police le plus proche.

- - Police cantonale de Genève

- - Police cantonale de Genève