Féminicide en Lorraine : "notre détermination doit être redoublée" pour Elisabeth Moreno

Après le féminicide d'une quinquagénaire à Labry près de Jarny, dans le Pays-Haut de Meurthe-et-Moselle le 1er janvier, un homme, le compagnon de la victime a été mis en examen et placé en détention provisoire. Selon le parquet de Nancy, ce quinquagénaire a reconnu être l'auteur des coups de couteau.

Ce mardi 4 janvier, sur les réseaux sociaux, Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Marlène Schiappa en charge de la citoyenneté, et Eric Dupond-Moretti, le Garde des Sceaux font savoir qu'ils sont mobilisés et organisent une réunion avec les membres du comité local d'aide aux victimes de Meurthe-et-Moselle, réunissant forces de l'ordre, acteurs de la justice et associations notamment.

52 mesures de bracelets anti-rapprochement au tribunal de Val de Briey

Interrogée par France Bleu Sud Lorraine, Elisabeth Moreno explique qu'elle voulait "s'assurer que tous les dispositifs mis en place au niveau national s'exécutent parfaitement au niveau local". Elisabeth Moreno qui salue le travail réalisé en Meurthe-et-Moselle malgré ce drame : "je salue l'intelligence collective des acteurs". Selon la ministre, en octobre dernier, 2 600 personnes ont porté plainte pour violences intrafamiliales dans le département dont 1 900 pour des violences conjugales, en hausse de 30% par rapport à 2020 : "les gens connaissent les dispositifs qui existent, parlent de plus en plus, sont de plus en plus écoutés" que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie. Elisabeth Moreno qui précise que le tribunal de Val de Briey est la juridiction qui a prononcé le plus de dispositifs de bracelets anti-rapprochement en France en 2021 avec 52 mesures prononcées. L'arrondissement judiciaire de Nancy n'a pas connu de féminicide depuis trois années, selon le parquet de Nancy.

A Labry, malgré ces dispositifs, le drame n'a pu être évité : "notre détermination doit être redoublée", explique Elisabeth Moreno, en précisant que dans le cas de ce féminicide, il n'y avait pas eu de signaux faibles. "Des personnes qui ne s'étaient pas manifestées, d'un coup, passent à l'acte. C'est absolument terrible [...] Comme dans la grande majorité des cas de féminicide, la femme décide de quitter son conjoint et elle est assassinée [...]Malgré tout ce qui est mis en place, il y a encore du travail à faire", poursuit la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.