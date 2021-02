La justice ouvre une enquête pour viol au Refuge à Montpellier

Le Parquet de Montpellier se saisit de l'affaire du Refuge, la Fondation créée à Montpellier, qui accueille de jeunes homosexuels en détresse. Elle ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle. Cette décision fait suite à un article de Mediapart.

à lire aussi L'enquête de Médiapart qui accable la direction du Refuge

Publié en décembre dernier, il fait état de graves dysfonctionnements au sein de cette structure. En cause notamment : une charge de travail écrasante, des défaillances dans la prise en charge des jeunes et un management "toxique", exercé par le président et le directeur du Refuge, Nicolas Noguier et Frédéric Gal.

Suite à ces révélations, le Conseil d'Administration du Refuge avait demandé un audit interne, dont les conclusions ont été rendues il y a une semaine, le 18 février dernier. Les critiques portent notamment sur la gouvernance, la formation des salariés ou encore l'accueil des jeunes. Dans le même temps, le président du Refuge avait démissionné.