Le père de Hamza laissé libre sous contrôle judiciaire après l'alerte enlèvement à Fouquières

Halim B, le père du jeune Hamza pour lequel l'alerte enlèvement a été déclenchée samedi 18 décembre à Fouquières-lès-Lens, a été déféré ce lundi devant le procureur de la république de Béthune à l'issue de sa garde à vue. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il devra se présenter devant le tribunal correctionnel le 10 janvier 2022. On en sait plus sur le profil du père du jeune Hamza, 12 ans, qui avait été placé le mardi précédent son enlèvement chez une assistante maternelle dans le cadre de relations conflictuelles entre ses deux parents divorcés.

Selon le parquet de Béthune, le père avait déjà tenté d'emmener son fils à l'étranger. Le 28 août 2021, les autorités belges avaient empêché le père d'embarquer avec son fils pour les Emirats Arabes Unis, où la famille avait vécu par le passé et où le père s'est à nouveau établi. La mère avait demandé une opposition à la sortie de territoire. Puis, quelques jours plus tard, le 5 septembre, le père n'avait pas remis l'adolescent à sa mère comme prévu à l'issue de son droit de visite. Avait alors débuté un long périple de trois mois pendant lequel le père a emmené son fils avec lui à travers la France. Jusqu'au 1er décembre 2021 où le procureur de Béthune a décidé de placer provisoirement Hamza; puis une audience le mardi 14 décembre avait fixé au père un droit de visite médiatisé, c'est-à-dire soumis à la présence d'un tiers, au rythme de deux fois par mois et Hamza avait alors été accueilli chez une assistante maternelle.

Le père avait prévenu l'éducatrice et le commissariat

Jusqu'au vendredi 17 décembre, veille du déclenchement de l'alerte enlèvement. Selon le parquet de Béthune, c'est Hamza lui-même qui a contacté son père. Ce dernier avait pris contact avec l'éducatrice en charge de l'adolescent et le commissariat pour signaler la situation, mais affirmant qu'il était autorisé à le garder. Il avait procédé de la même façon au mois de septembre, avant d'embarquer son fils pour un périple de trois mois. Dès le lendemain, l'alerte enlèvement a été déclenchée et Hamza finalement retrouvé quelques heures plus tard sain et sauf. Le père a lui été placé en garde à vue, puis déféré donc ce lundi devant le procureur. Il est laissé libre, sous contrôle judiciaire et il est donc convoqué le 10 janvier devant le tribunal pour "soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde".