Dégradations de la stèle Simone Veil : deux hommes mis en examen

L'un des deux hommes interpellés dans le cadre de l'enquête sur les dégradations commises sur la stèle Simone Veil à Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor a reconnu les trois premières dégradations. L'autre homme indique avoir rédigé et distribué un tract. Ils ont été mis en examen.

Les deux hommes interpellés en début de semaine à Perros-Guirec ont été mis en examen pour dégradations aggravées, injures publiques aggravées et provocation à la haine, selon un communiqué du parquet de Saint- Brieuc.

Le premier s'est présenté volontairement lundi en fin d'après-midi à la gendarmerie de Perros-Guirec. Cet homme d'une soixantaine d'années, placé sous curatelle, a reconnu avoir commis des dégradations à trois reprises. Le deuxième, également âgé d'une soixantaine d'années, a été interpellé mardi par la gendarmerie, grâce à un travail d'identification des unités de recherches. Il a reconnu avoir rédigé et distribué un tract, mais conteste avoir commis des dégradations.

Un autre mode opératoire pour les dernières dégradations

Selon Antoine Loussot, vice-procureur au tribunal de Saint Brieuc, les dernières dégradations en date du 14 août, semblent relever d'un autre mode opératoire. Il s'agissait d'inscriptions. On pouvait lire "responsable de génocide" à la peinture bleue.

Les deux hommes n'ont aucun lien entre eux

"Le mobile de leurs actes demeure imprécis et devra être analysé à la lumière d'expertises psychologiques et psychiatriques", précise le vice-procureur. Les deux hommes n'ont aucun lien entre eux et n'ont aucune condamnation à leur casier judiciaire.