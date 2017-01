Suites de l'incendie chez H&M : un jeune de 11 ans interpellé à Strasbourg

Un enfant de 11 ans a été interpellé ce mercredi matin dans son collège à Strasbourg. Il est suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le magasin H&M du centre ville de Strasbourg, le 24 décembre. Il est entendu cet après-midi par la brigade criminelle de Strasbourg.

L'auteur présumé de l'incendie qui a ravagé le magasin H&M de Strasbourg, le 24 décembre, a été interpellé ce mercredi matin. Il s'agit d'un jeune Strasbourgeois de 11 ans. Il a été arrêté dans son collège vers 9 h par des policiers en civil.

C'est en exploitant les enregistrements vidéo du magasin que la police a tout de suite repéré un individu très jeune. Elle a ensuite mené des recherches minutieuses auprès de tous les établissements scolaires de Strasbourg. Selon la police, le garçon n'aurait pas mesuré les conséquences de son acte. En début d'après-midi, le jeune strasbourgeois était encore en cours d'audition. Le parquet des mineurs prendra le relais.

Incendie du magasin H&M à @Strasbourg. Un suspect est actuellement entendu par la brigade criminelle de #strasbourg. https://t.co/1rsqmQrs4g — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) January 4, 2017

L'incendie n'avait pas fait de victimes, mais avait causé de très gros dégâts qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Le feu avait pris au premier étage du magasin et avait rapidement entraîné d'importants dégagements de fumée. 300 personnes avaient été évacuées du magasin H&M et du magasin voisin UNIQLO. L'intégralité du stock de vêtements a été détruit ou est invendable et tout le personnel est en chômage technique. La réouverture du magasin n'est pas envisagée à court terme.