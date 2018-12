DIRECT - Attaque à Strasbourg : trois morts et une douzaine de blessés le tireur toujours recherché

La fusillade s'est produite mardi soir dans les rues de Strasbourg. Selon les autorités, il y a trois morts et au moins 6 blessés. Ce mercredi le marché de Noël est fermé, mais les écoles accueillent les enfants.Plus de 600 policiers et gendarmes recherchent toujours le tireur.

L'attaque à Strasbourg a fait au moins 3 morts et 12 blessés

Strasbourg, France

Un individu a tiré dans les rues de Strasbourg, en pleine période de marché de Noël, vers 20h, mardi soir. Le bilan provisoire fait état de trois morts et douze blessés, selon le ministre de l'intérieur Christophe Castaner, qui s'est exprimé depuis Strasbourg dans la nuit. La population a dû rester confinée pendant plusieurs heures. L'homme a été identifié, mais pas appréhendé. Le parquet antiterroriste a été saisi. Le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à "urgence attentat". Après la fusillade dans les rues de Strasbourg mardi soir, 3 personnes ont été tuées et 12 blessées dont 6 sont en urgence absolue.

L'homme est toujours en fuite ce matin. Mardi soir, les accès à l'hypercentre ont été bloqués pendant plusieurs heures. Les barrages ont été levés vers 2 heures du matin. Les circonstances de la fuite sont encore floues. Le tireur serait dirigé vers le sud de la ville, derrière le commissariat de police, puis dans le quartier résidentiel de Neudorf. Cette fuite, il l'aurait réalisée en voiture, après avoir braqué un taxi,dont le chauffeur est sain et sauf.

À retenir

La fusillade a fait au moins trois morts et une douzaine de blessés dont six sont en urgence absolue

dont six sont en urgence absolue L'auteur des tirs a été identifié mais n'av pas été appréhendé. Âgé de 29 ans, Strasbourgeois, il est fiché S, et connu pour des faits de droits communs. Il est activement recherché.

mais n'av pas été appréhendé. Âgé de 29 ans, Strasbourgeois, il est fiché S, et connu pour des faits de droits communs. Il est activement recherché. Le plan blanc a été déclenché. Ce plan d'urgence est déclenché pour les services de secours en cas d'attentat, d'épidémie ou de catastrophe naturelle.

a été déclenché. Ce plan d'urgence est déclenché pour les services de secours en cas d'attentat, d'épidémie ou de catastrophe naturelle. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle"

Le dispositif vigipirate est porté au niveau "urgence attentat", le niveau maximum

le niveau maximum Plus de 600 policiers et gendarmes recherchent le suspect et sont mobilisés sur l'enquête. La police demande aux Strasbourgeois et aux touristes de ne pas sortir

recherchent le suspect et sont mobilisés sur l'enquête. L'ensemble des écoles de Strasbourg restent ouvertes ce matin pour accueillir les enfants mais il n'y aura pas de cours

Le fil de la matinée

7h40. Bruno Studer, député LREM du Bas-Rhin ce matin sur France Bleu Alsace exprime sa profonde sympathie avec les familles. Il remercie aussi les forces de l’ordre.

7h30. Dans le quartier des poteries, où habitait le tireur présumé à Strabourg, notre reporter raconte que les policiers sont présents ce matin dans le quartier.

7h10. Les auditeurs sont nombreux à intervenir sur France Bleu Alsace pour exprimer leur colère. Ils ont le sentiment que les autorités n'en font pas assez pour lutter contre ce genre d'attaques.

7h00. Les réactions sont nombreuses en Alsace ce matin. "C'est un choc, notre ville se réveille avec un goût de sang dans la bouche" dit Alain Fontanel, le premier adjoint au maire de Strasbourg. "Nous savions que le risque zéro n’existe pas, mais évidemment ces risques sont toujours présent" explique- t il sur l'antenne de France Bleu Alsace

6h55. L'ensemble des écoles restent ouvertes ce matin pour accueillir les enfants mais il n'y aura pas de cours. La fermeture du marché de Noël de la ville a été décidée dès hier soir par le maire de Strasbourg ainsi que l'annulation de l'ensemble des spectacles.

6h50. Robert Hermann, président de l’Eurométropole explique ce matin sur l’antenne de France Bleu Alsace : « Un homme très motivé, c’est difficile à arrêter. Ils sont souvent le fruit d’individus qui agissent seuls et d’une manière un peu impromptu. Ca rend l’action de prévention très difficile »

Mais il rappelle que l’ensemble des actions menées quotidiennement dans le pays permet d’éviter des drames.

6h40. Les Dernières Nouvelles d'Alsace ne paraissent pas aujourd'hui. l'accès à l'imprimerie était impossible hier soir. Dominique Jung, directeur de publication des DNA explique sur l'antenne de France Bleu Alsace la difficulté de boucler la ville : "On ne peut pas mettre une ville pendant plus d’un mois entièrement en contrôle comme on le ferait dans un aéroport. C’est absolument impossible de contrôler une ville".

6h35. Robert Hermann, président de l’Eurométropole explique ce matin sur l’antenne de France Bleu Alsace que les écoles sont ouvertes mais que les cours ne sont pas obligatoires : "J’ai conseillé pour celles et ceux qui en aurait la possibilité de garder leurs enfants à la maison. Ce n’est pas une obligation"

En accord avec la mairie, suspension des cours mercredi matin dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Strasbourg. Il est recommandé aux parents de garder leurs enfants chez eux. Les écoles assureront leur fonction d'accueil pour les enfants qui se présenteront. — Académie Strasbourg (@acstrasbourg) December 12, 2018

6h30. Bienvenue dans notre direct. Ce matin l'antenne de France Bleu Alsace est en édition spéciale