Sundgau : les pompiers sauvent un poney tombé dans une piscine

Un sauvetage hors du commun pour ces pompiers du Sundgau. Ils sont intervenus aux aurores, ce jeudi matin, vers 5h30, pour secourir un poney tombé dans une piscine, dans une propriété de Saint-Bernard, dans le Haut-Rhin.

Il a fallu mobiliser le groupe animalier et les secours en milieu nautique pour lui venir en aide. Grâce à des pompes à eau, ils ont pu sortir l'animal par les escaliers, en vidant une partie de la piscine. L'intervention a été rapide, et le poney est sain et sauf.

Il a été récupéré par son propriétaire, un vétérinaire a été dépêché sur place.