Super jackpot Euromillions : un autre grand gagnant à Dijon ?

Ce vendredi 15 novembre, l'Euromillions propose son deuxième et dernier gros jackpot de l'année avec 130 millions en jeu dans huit pays. A Dijon, un joueur avait remporté plus de 83 millions d'euros en avril dernier. Un gain qui a aussi porté chance au tabac presse où la grille a été validée.

C'est une super publicité que s'est offert le tabac presse de la place de la République à Dijon, lorsqu'un heureux gagnant a validé en juin dernier les 5 bons numéros et les deux étoiles de l'Euromillions. Le joueur a remporté 83,4 millions d'euros pour une mise de deux euros cinquante. Ce vendredi, le jackpot est encore plus important. Il s'élève à 130 millions d'euros. Une somme qui laisse rêveur, surtout à Dijon où les joueurs sont curieusement plus nombreux depuis l'annonce d'un gagnant dans ce bureau de tabac. Le gérant du tabc Yannic Todesco le reconnait volontiers et note au passage que ce nouveau jackpot proposé par la Française des Jeux et les loteries des sept autres pays qui participent à l'Euromillions (le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Irlande, l’Autriche, la Suisse et le Luxembourg) incite les clients à venir.

"On a ressenti quand même un engouement pour l'Euromillions et oui, on note une part non négligeable de nouveaux clients qui se déplacent pour ces grandes occasions. En plus, comme nous nous situons sur la place de la République où les deux lignes principales du tram se croisent, beaucoup en profitent pour venir nous voir , comme ils savent que ça été gagné chez nous. C'est l'occasion !" explique Yannic Todesco.

Quelle chance de gagner ?

La probalilité de trouver les 5 bons numéros + 2 étoiles est de une sur 139 millions 838 mille 160. En 10 ans, 22 gagnants ont tout de même remporté des gains de 100 à 190M€ : dont 3 en France

