Super Mamie Côte d'Azur en soins intensifs après avoir été agressée par un de ses voisins

Les faits se sont déroulés vendredi soir, aux alentours de 21h, à Saint-Laurent-du-Var. Un des voisins de Sylvia, la fille de Christiane Oliva qui l'héberge, rentre en faisant du bruit. "Il était tard et je me suis permis de lui envoyer un SMS pour lui demander un peu de silence. Ce n'est pas la première fois qu'il fait autant de bruit", indique Sylvia.

Il [l'agresseur] a frappé ma mère de deux coups de poing et m'a poussé violement".

Visiblement très remonté, le voisin en question frappe à la porte de la fille de Christiane Oliva : "Il nous a insulté et menacé de mort. Il a frappé ma mère de deux coups de poing et m'a poussé". Dix minutes après l'agression, Christiane Oliva tourne de l'œil et est emmené aux urgences. Elle est aujourd'hui toujours hospitalisée en soins intensifs mais ces jours ne sont pas en danger. "On craint que ma mère est fait un infarctus provoqué par le stress de l'agression", lâche Sylvia.

L'agresseur de Christiane Oliva n'a toujours pas été entendu par la Police

Une plainte a été déposée par la fille de Christiane Oliva ce samedi 27 novembre au commissariat de Cagnes-sur-Mer. L'agresseur n'a toujours pas été entendu car il était parti au moment où la patrouille de Police est intervenue. "Nous ne l'avons pas interpellé car sans un I.T.T. supérieur à 8 jours délivré par un médecin légiste, c'est une infraction contraventionnelle. Nous ne pouvons donc pas le placer en garde à vue", indique la Police de Cagnes-sur-Mer cet après-midi.

"Notre agresseur vit toujours à côté de chez nous. Je n'ai pas particulièrement peur mais ma mère est très inquiète", raconte Sylvia.