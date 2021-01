La Ville de Nîmes va faire nettoyer les tags du "drive de la drogue" au Chemin Bas

Il ne devrait bientôt plus y avoir de traces du drive du "supermarché de la drogue" au Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Après l'opération menée ce mardi soir par les polices et les CRS dans le quartier pour mettre fin aux trafics, Richard Schieven, l'adjoint à la sécurité à la Ville de Nîmes annonce sur France Bleu Gard Lozère que la mairie va faire nettoyer les tags sur les murs. "Dès vendredi, ce sont les agents des services techniques de la Ville qui vont effacer ces tags qui sont complètement inadmissibles. C'est une horreur. Ils se trouvent juste derrière les garages du Portal qui sont sous la main mise de ces dealers, avec des tarifs et des produits affichés, avec un fléchage entrée-sortie, c'est inacceptable. Je ne vous dis pas qu'en termes de durabilité, les tags ne reviendront pas néanmoins, d'une façon symbolique, on va les effacer dès vendredi."

Richard Schieven, l'adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes Copier

Les garages du Portal seront détruits

L'adjoint à la sécurité confirme par ailleurs que la mairie rachète petit à petit les garages du Portal qui servaient de lieux de deal. "On souhaite les raser définitivement dès que la municipalité aura racheté la totalité de ces garages. Pour l'instant, c'est la moitié. " Concernant les renforts de policiers nationaux promis au maire par le ministre de l'Intérieur, Richard Schievin annonce qu'ils arriveront à Nîmes... le 1er avril. 13 fonctionnaires supplémentaires sont prévus.