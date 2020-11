Supplément d'information ordonné lors du procès de deux sages-femmes de l'ancienne maternité de Pithiviers

Le procès en appel pour homicide involontaire de deux sages-femmes de l'ancienne maternité de Pithiviers dans le Loiret devait se tenir ce lundi 9 novembre. Il n'a pas eu lieu. Sur réquisitions du parquet, la Cour d'appel d'Orléans, après en avoir délibéré, a ordonné un supplément d'information. Il s'agit de déterminer si le bébé d'un couple de Givraines est mort-né ou s'il était vivant à sa naissance ce 9 septembre 2014. Un nouveau rebondissement dans cette affaire après la relaxe des deux sages-femmes prononcée en première instance.

Relaxées en première instance

Le 24 janvier 2019, deux sages-femmes, qui avaient exercé au sein de l'ancienne maternité de Pithiviers, étaient relaxées par le tribunal correctionnel d'Orléans. Elles avaient été jugées en novembre 2018 par ce même tribunal pour homicide involontaire. Le procureur de la République avait requis alors 15 mois de prison avec sursis. Il leur était reproché de l'imprudence, des maladresses et un mauvais protocole médical. L'une avait renvoyé chez elle la maman du petit Diégo puis avait retardé son admission malgré plusieurs coups de téléphone avec des vomissements et saignements. L'autre n'avait pas utilisé de monitoring qui permet de surveiller le rythme cardiaque de bébé in utero, pendant la grossesse et l'accouchement. Le procès avait également mis en lumière le fonctionnement quelque peu singulier de la maternité de Pithiviers, deux ans avant sa fermeture. Mais au delà de tout cela, c'est la question centrale de savoir si l'enfant était mort-né ou si il était né vivant qui avait été posée. En cas de mort in utéro, la jurisprudence est claire, il ne peut y avoir de poursuites pénales.

Le témoignage clé d'une infirmière

C'est l'absence de preuves suffisantes pour affirmer que le bébé est né vivant qui a conduit le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe. Un jugement bien "succinct, deux lignes seulement de motivation" selon l'avocate générale Isabelle Pagenelle. Pour la magistrate, la question juridique du décès in utéro ou après sa naissance du petit Diégo reste posée. Sa demande de supplément d'information s'appuie sur des expertises médicales et des auditions de témoins qui n'ont pas été suffisamment recoupés. Le témoignage crucial notamment de Mme L. Cette infirmière qui intervient cinq minutes après l'accouchement indique clairement dans sa déposition que le rythme cardiaque du nourrisson est alors de "38 pulsations par minutes".

La vérité aux parents

Certes c'est déjà trop faible et malgré les massages cardiaques et l'intubation, l'enfant va mourir mais pour l'avocate générale, "même que cinq minutes, cela est suffisant pour indiquer que l'enfant était en vie". "Ce que l'on doit aux parents, c'est la recherche de la vérité" rajoute la magistrate du parquet "même si cela doit prendre encore du temps". Cette demande de supplément d'information ne peut que satisfaire Me Eric Grassin, avocat des parents du petit Diégo, qui évoque de nouveau "une interrogation sur l'heure exacte de la naissance dans un dossier médical qui a été modifié mais par qui?" . Pour Me Bruno Cesareo, avocat de l'une des sages-femmes "le témoignage de Mme L n'a gêné personne jusqu'à présent, même si c'est légal, _c'est un détournement de procédure_". Avant que la Cour d'appel ne se retire, le papa du petit Diégo a souhaité la vérité pour qu'il soit enfin "une personne à part entière".