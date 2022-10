TEMOIGNAGE - A la veille du procès à Reims, Maxime Beux attend d'être "officialisé comme victime"

Plus de six ans après les faits, le procès de l'affaire Maxime Beux s'ouvre ce mardi 4 octobre devant la cour d'assises de la Marne à Reims. Un policier de 50 ans, Christophe Mercier, comparaît pendant quatre jours pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente". Le 13 février 2016, après un match Reims-Bastia, des heurts avaient éclaté entre policiers et supporters corses. Maxime Beux, 28 ans aujourd'hui, a partiellement perdu la vue à la suite d'un coup de bâton télescopique de défense.

Pour le supporter corse, l'enjeu du procès, avant tout, est de voir la justice officialiser deux choses : "Ma position de victime et celle d'un policier coupable de ce qui m'est arrivé ce soir-là". Du fonctionnaire de la BAC, en revanche, Maxime Beux n'attend rien. Lors de la confrontation et de la reconstitution, "il m'avait laissé comprendre qu'il n'avait pas envie de faire preuve d'empathie". Au cours de l'enquête, Christophe Mercier a répété qu'il avait obéi aux ordres de sa hiérarchie, estimant que la blessure à l'oeil gauche provenait d'une chute sur un poteau.

Un feuilleton judiciaire de six ans

On revient de loin, ajoute en substance Me Genuini, l'avocat de Maxime Beux : "Il y a six ans, Maxime, c'était un supporteur violent, quasiment hooligan, qui était tombé sur un poteau par mégarde, y compris dans la bouche d'un substitut du procureur, y compris dans la bouche du ministre de l'Intérieur de l'époque, Mr Cazeneuve. Donc effectivement, Maxime partait de très loin".

Au cours de ce "feuilleton judiciaire", Maxime Beux a été mis en examen dans une affaire connexe, celle dite des "boules de pétanque" : la découverte le 20 février 2016, jour de manifestation de soutien au jeune supporter à Bastia, d'engins explosifs artisanaux réalisés à partir de boules de pétanque. Un procès s'est déroulé en novembre 2021 à Bastia. Deux hommes ont été condamnés pour “transports de produits incendiaires ou explosifs”. Maxime Beux, finalement poursuivi pour avoir refusé un prélèvement ADN, a été relaxé.

"J'étais à l'hôpital de Reims quand la manifestation s'organisait" se souvient-il "et je ne pouvais absolument pas matériellement être impliqué". "C'est un petit peu symptomatique de mon traitement judiciaire pendant toutes ces années".

Quand ça m'est arrivé en 2016, les violences policières, c'était un peu un tabou - Maxime Beux

Le climat autour de l'affaire s'est apaisé, tandis qu'un débat public sur les violences policières s'est ouvert, dans la foulée du mouvement des gilets jaunes. "Quand ça m'est arrivé en 2016" explique Maxime Beux, "les violences policières, c'était un peu un tabou et surtout quelque chose qu'on avait du mal à situer".

"Le contexte a changé" approuve son avocat, mais Me Genuini "ne va pas faire le procès de la police ou des violences policières. On va plutôt se positionner sur ce qui s'est passé dans cette nuit du 13 au 14 février 2016 et sur cette opération policière qui, à notre sens, a totalement débordé".

Maxime Beux ne se vit pas comme un symbole, si ce n'est pour ceux qui l'ont soutenu en 2016 et dans les années qui ont suivi. Quant à la vie "d'avant les événements de Reims", le jeune homme, aveugle d'un oeil, aura plus de facilité, dit-il d'en "faire le deuil" quand il aura été bien reconnu comme victime par la cour d'assises.

