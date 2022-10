Supporter corse éborgné à Reims : de l'affaire Maxime Beux au procès du policier devant les assises

C'est un fait rare : un fonctionnaire de police, dans l'exercice de ses fonctions, jugé devant une cour d'assises. Le procès de Christophe Mercier pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente" s'ouvre ce mardi 4 octobre devant la cour d'assises de la Marne.

Plus de six ans après des heurts entre supporters corses et forces de l'ordre dans le centre-ville de Reims, en marge d'un match de foot entre Reims et Bastia, le fonctionnaire de police est accusé d'avoir éborgné l'un des supporters, Maxime Beux, le soir du 13 février 2016. La victime a perdu l'usage de son œil gauche.

Un match au départ sans histoire

La rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et Le Sporting Club Bastia n'était pas considérée comme "à risque". Il n'a donc pas été envoyé de renforts de police ou de CRS. Le match s'est déroulé sans incident majeur, en présence de 169 supporters bastiais, et s'est fini sur la victoire du club corse.

C'est après le match que la tension est montée, alors que des supporters corses étaient revenus au centre-ville de Reims. La police parle d'insultes, de caillassages, tandis que les supporters accusent les forces de l'ordre de provocation.

Ce soir là, huit supporters de Bastia, dont un mineur, sont interpellés et placés en garde à vue. Maxime Beux est arrêté et emmené au commissariat, puis hospitalisé dans la nuit, compte-tenu de son état de santé.

Une version de la police contestée

L'affaire devient sensible trois jours après les faits quand le procureur de la République de Reims fait le tableau de cette soirée du 13 février 2016 : un groupe de supporters bastiais prêts à en découdre selon lui à la sortie du stade, des fumigènes en plein centre ville, un tir de flashball et, quelques minutes plus tard, Maxime Beux qui chute sur un poteau et se blesse à l'œil.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette blessure, dans quelles circonstances le jeune homme a-t-il été touché ? C'est ce que doit éclaircir l'information judiciaire ouverte le 17 février pour "violences volontaires".

Mobilisation en Corse et polémiques

Les événements de Reims suscitent une forte émotion en Corse. Au lendemain du match et les jours suivants, des rassemblements de soutien sont organisés à Bastia et Corte, devant les lycées et des commissariats. Le 20 février, quelque 2.000 personnes manifestent à Bastia avec le slogan "Ghjustizia per Maxime".

La veille, Maxime Beux est rentré en Corse. Il affirme qu'il a été blessé par un tir de flashball. Son avocate parle d'une "interpellation incompréhensible, d'une violence inouïe".

Une version appuyée par Eric Dupont Moretti, alors simple avocat, et qui accuse la police le 4 mars 2016 : "Il y a une série de mensonges de la police, c'est une affaire criminelle".

Le lendemain, le préfet de la Marne dénonce les propos qui "calomnient les policiers de Reims". Même le ministre de l'intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, défend l'intervention des forces de l'ordre.

Les sept supporters majeurs du Sporting club de Bastia, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour rébellion et outrage envers les forces de l'ordre, sont condamnés en appel en avril 2017, à des peines d'amende de 500 à 1.000 euros. Un huitième supporter, mineur, est lui aussi poursuivi.

Vers le procès d'assises

En 2018, le policier qui a interpellé Maxime Beux le soir du 13 février 2016, est mis en examen pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme".

Christophe Mercier, gardien de la paix de la brigade anti-criminalité, reconnaît avoir donné un coup de matraque télescopique à Maxime Beux, mais il affirme l'avoir fait selon les règles. Pour lui, c'est en tombant sur un poteau métallique qui longe la voie de tramway qu'il s'est blessé à l'oeil.

Mais cette version ne correspond pas aux expertises médicales. Les médecins qui ont examiné Maxime Beux, excluent la thèse de la chute sur un poteau, comme celle d'un tir de flashball, comme l'avançait la victime. Ils retiennent celle d'un coup de bâton télescopique, une arme de défense dont l'usage doit être proportionné à la gravité du danger.

Après de multiples recours, Christophe Mercier va bien comparaître, plus de six ans après les faits, devant les assises et risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.

Une opération policière qui a débordé - Me Genuini

Ce procès sera-t-il celui des violences policières ? Ce ne sera pas un procès pour l'exemple, en tout cas, estime l'avocat de la victime, "le contexte a changé" . Les débats au moment des gilets jaunes ont sans doute fait évoluer le regard des magistrats ou des jurés sur "l'usage de la force par les policiers" avance Me Genuini qui ajoute : "On ne va pas faire le procès de la police ou des violences policières, on va plutôt se positionner sur ce qui s'est passé dans cette nuit du 13 au 14 février 2016 et sur cette opération policière qui, à notre sens, a totalement débordé".

Maxime Beux, lui, n'espère "rien" dit-il du policier qui l'a blessé mais attend que la justice "officialise" sa position de victime.

Christophe Mercier ne s'est pas exprimé avant le procès