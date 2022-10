Supporter corse éborgné à Reims : deux ans de prison avec sursis requis contre le policier Christophe Mercier

Ce vendredi 7 octobre devant la cour d’assises de la Marne, l’avocat général a requis deux ans d’emprisonnement avec sursis à l’encontre du fonctionnaire de police Christophe Mercier jugé depuis mardi pour « violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation permanente ». Accusé d’avoir éborgné Maxime Beux le soir du 13 février 2016, le policier rémois a reconnu un coup de bâton télescopique de défense. Il encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle pour ce crime.

"Aujourd'hui, j'accuse Christophe Mercier d'être sorti du cadre de la loi, d'avoir frappé sans nécessité absolue, j'accuse Christophe Mercier d'avoir frappé le jeune supporter alors qu'il ne représentait pas un danger, et je ne vous accable pas Christophe Mercier", a lancé devant la Cour d'assises l'avocat général.

« Maxime Beux n’était pas dangereux, il n’était pas absolument nécessaire de lui porter un coup de bâton » - l'avocat général

Matthieu Bourrette parle d’une « affaire qui peut se résumer en trois phrases, une affaire simple mais complexe à juger, un dossier aux mémoires sélectives » et l’avocat général souligne encore : « ce n’est pas le procès de la police, ce n’est pas davantage le procès des supporters corses ». Et celui-ci reprend le déroulé des faits. « Il y a un vrai problème de cohérence, Maxime Beux remonte dans le bus avant de redescendre. S’il était le meneur il ne devait pas prendre le bus, aucun élément dans le dossier ne permet d’impliquer Maxime Beux dans les faits qui se sont produits dans les minutes qui précèdent l’interpellation… Maxime Beux est-il violent à partir de 22H30 ? Rien ne permet de le dire et il n’existe pas de responsabilité collective… »

Et l’avocat général d’insister : « Vous avez le droit de penser ce que vous voulez de Maxime Beux mais vous n’avez pas le droit d’intervertir les rôles, ce que vous devez prendre en considération c’est la situation de Maxime Beux au moment où il prend le coup de matraque : il fuit, sans arme, il reçoit un coup dans le dos ». Matthieu Bourrette rappelle l’avis de la Cour de cassation lorsque les avocats de Christophe Mercier ont contesté le renvoi devant une cour d’assises du fonctionnaire de police : « La cour de cassation a été claire : aucun élément ne permet d’impliquer Maxime Beux dans les minutes qui précèdent le coup de bâton, la fuite ne suffit pas à elle seule à justifier l’usage d’une arme ».

C’est une bavure - Me Fabiani, avocat de Maxime Beux

Un peu plus tôt ce vendredi, les avocats de Maxime Beux ont une nouvelle fois rappelé le long combat judiciaire de leur client. Six ans et huit mois se sont écoulés entre les faits et le procès devant la Cour d’assises. « Je vous laisse imaginer ce qu’a pu entraîné cette thèse du poteau choisie par ce monsieur là Christophe Mercier (il montre du doigt) sur la psyché de mon client », souligne Maître Fabiani_. « J’aurai préféré de Christophe Mercier prenne une autre position »._ Et Maître Fabiani poursuit : « c’est une bavure, des bavures il y en a, c’est statistique, le problème c’est comment est gérée la bavure ».

Les plaidoiries de la défense vont suivre ce jeudi après-midi, puis les jurés se retireront pour délibérer. Le verdict est attendu en fin de journée.

