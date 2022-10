Supporter éborgné à Reims : "Je ne pense pas avoir fait n'importe quoi" maintient le policier

C’est lui que la cour d’assises de la Marne juge depuis trois jours et pourtant, Christophe Mercier a parfois l’air absent depuis le début de son procès. "Vous suivez un traitement car vous semblez à moitié endormi parfois ?" demande ce jeudi la présidente de la cour. "Non, ce sont les nuits difficiles", répond le fonctionnaire de police. "J’ai bien conscience que la vie de Mr Beux a changé, la mienne a été changée aussi… Après il faut que je fasse le maximum pour être exemplaire vis-à-vis de mes enfants… », poursuit-il, de l’émotion dans la voix.

Ce policier de 50 ans est jugé pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente" sur la personne de Maxime Beux , un supporter du Sporting Club de Bastia, qu'il interpellait le soir du 13 février 2016, après un match de football à Reims.

"Je suis entré dans la police pour protéger, je ne suis pas boucher" - Christophe Mercier

Depuis douze ans dans la Brigade anti criminalité (BAC) quand les faits se produisent, Christophe Mercier est toujours aujourd'hui dans les effectifs de la police nationale à Reims. Désarmé car dans l’incapacité de porter un gilet pare-balles en raison d’une tumeur à l’épaule.

Décrit comme pudique, il s’adresse à Maxime Beux à l’invitation de l’avocat général : "Je sais que je ne réparerai rien, que mes excuses ne changeront rien, je regrette ce qui s’est passé, que sa vie a été bouleversée, ça n’a aucunement été mon intention… Je suis entré dans la police pour protéger, je ne suis pas boucher, je n’ai aucunement voulu détruire sa vie ».

Mais sur les faits, Christophe Mercier campe sur ses positions. Ce 13 février 2016, avec ses trois collègues de la BAC, il est chargé de repérer les supporters locaux et les supporters adverses "pour éviter toute confrontation". On sait qu’il n’y a eu aucun incident l’après-midi entre supporters, avant la rencontre entre le Stade de Reims et le SC Bastia.

Sur les invectives réciproques entre policiers et supporters, l’accusé est formel : "Pas du tout". Christophe Mercier est sûr d’avoir vu et entendu Maxime Beux, l’individu en blouson bleu gris, proférer "on vous a pris un préfet". Ce que l’intéressé nie.

Le véhicule visé par un tir de fumigène

Puis vient l’après match . Lui et son équipage sont chargés de suivre les individus qui se dirigent vers le centre-ville de Reims. Les insultes reprennent, selon Christophe Mercier, qui parle du tir de projectiles déjà mentionné par plusieurs fonctionnaires de police : "briquet, piles, canettes, bouteilles…" Et c’est à partir de là, que l’ordre d’interpeller est donné.

Toujours au volant de la voiture de la BAC, Christophe Mercier est visé par un tir de fumigène : "Il y a un individu qui vise dans la direction de mon véhicule". Les images de vidéosurveillance projetées à l’audience mercredi ont montré que le fumigène est passé sous la voiture. Tout se passe très vite, puisque le jet de projectiles est signalé à 22h37 sur les ondes radio de la police, et l’interpellation de Maxime Beux à 22h40 cours Langlet.

"J’immobilise mon véhicule, je déplie ma matraque"

L’accusé raconte : "J’immobilise mon véhicule, je déplie ma matraque, j’ai Maxime Beux et un autre supporter qui passent, je leur somme de s’arrêter, ils continuent, et je porte un coup au niveau de l’épaule de Maxime Beux". Interrogé sur son changement de version, Christophe Mercier –après les faits, il a dit que Maxime Beux avait chuté sur un poteau- explique : "Je n’ai pas caché le coup de bâton télescopique mais pour moi c’est inconcevable qu’il finisse dans l’œil… après il se relève".

"Comment il est interpellé ? Il crie ? Il tombe ?" demande la présidente de la cour d’assises. "ll se débat, je le bloque avec mon genou au niveau de la tête et je lui demande de me donner ses mains" répond l'accusé.

"Je constate qu’il a une plaie à l’œil, j’informe le chef du dispositif qui me dit qu’on va faire appel aux sapeurs-pompiers". Vous faites pas le lien avec la matraque ? "Non pour moi j’ai visé l’épaule". Christophe Mercier persiste : "Oui, j’ai mis un coup de matraque mais pour moi, il est tombé sur un poteau métallique, je ne conçois pas à ce moment-là que c’est le coup de matraque qui a pu causer ça".

« Je n’invente rien, je pense qu’il a heurté un poteau ce soir-là »

Est-ce que l’usage du bâton télescopique de défense, arme intermédiaire, était absolument nécessaire et strictement proportionné ? "C’est sûr que rétrospectivement…". Maxime Beux est-il dangereux ce soir-là ? "Il peut l’être, je ne sais pas ce qu’il peut avoir dans ses poches et puis il y a son comportement depuis le début". Maxime Beux est-il un meneur ? "Pour moi oui ".

Interrogé encore par l’avocat de Maxime Beux sur sa version, après les faits et dans ses premières auditions, Christophe Mercier reste droit dans ses chaussures : "Je n’invente rien, je pense qu’il a heurté un poteau".

