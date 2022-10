Maxime Beux éborgné à Reims : "Ce que j'ai perdu, vous ne pouvez pas me le rendre"

Après avoir entendu experts et témoins, notamment des fonctionnaires de police présents le soir du 13 février 2016, la cour d’assises de la Marne entend ce jeudi 6 octobre la partie civile. Au troisième jour du procès de Christophe Mercier, le policier de la BAC accusé de l’avoir éborgné, jugé pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation permanente", Maxime Beux livre le récit des "évènements qui ont bouleversé sa vie ".

ⓘ Publicité

Le discours est clair, limpide, Maxime Beux se gratte parfois le crâne, mais n’hésite pas à la barre. Etudiant à l’époque à l’université de Corte en Corse, âgé de 22 ans, il décide de faire le déplacement à Reims pour aller voir le match de Ligue 1 de football entre Stade de Reims et le Sporting club de Bastia, club dont il est supporter : "Bastia joue le maintien cette saison-là, comme Reims d’ailleurs, c’est ça qui nous motive".

Maxime Beux nie le tir de projectiles

Lui et une trentaine d’autres supporters affrètent un bus entre Orly et Reims, déplacement non organisé par le club. A l’arrivée au stade, il parle d’invectives de part et d’autre entre les forces de l’ordre et les supporters bastiais, "mais de là à dire qu’il y a eu un déferlement de haine...". "Là où je suis catégorique, c’est qu’il n’y a pas eu de références à Erignac ou aux frères Kouachi, comme l’ont dit les fonctionnaires", souligne Maxime Beux, identifié ce soir du 13 février 2016 grâce à sa veste bleu grise de ski et sa casquette.

Après le match, à la sortie du stade Delaune, il fait partie de ceux qui ne montent pas directement dans le bus, mais prennent la direction du centre-ville. Une trentaine de supporters, bientôt scindés en petits groupes et suivis de près par des véhicules de police. "Aujourd’hui j’ai besoin de comprendre les évènements qui ont bouleversé ma vie" explique-t-il "et mon principal point d’interrogation c’est pourquoi on m’interpelle ?".

"J’avais l’impression d’être un cafard dans un salon, on ne pouvait pas s’échapper"

Maxime Beux nie le jet de projectiles qui justifie, selon les fonctionnaires de police , l’ordre d’interpeller à 22h37 : "Si c’était après le tir de fumigène, ce serait pas contestable". Et il raconte le chaos qui s’en suit, ce qu’il a qualifié de chasse à l’homme après les faits : "Je fuis et ma fuite m’amène cours Langlet, j’avais l’impression d’être un cafard dans un salon, on pouvait pas s’échapper, on comprend qu’on peut pas s’extirper".

Et puis il y a l’impact, en pleine course. « C’est une douleur indescriptible, c’était horrible, et je crois que c’est un tir de flashball car je me souviens avoir été mis en joue dans la soirée par un flashball, je crie c’est un cri d’effroi ». Et Maxime Beux justifie le maintien de cette version pendant de longs mois : « à l’époque il faut se mettre dans le contexte, les policiers ont dit que j’étais tombé sur un poteau, je suis dans une paranoïa totale, à l’époque cette version est corroborée par le procureur et le préfet de la Marne… ».

L’attente interminable au commissariat de Reims

Et Maxime Beux, de revenir au déroulé des faits : "Dans la voiture de police, j’entends la voix d’un jeune policier, et une fois au commissariat je suis très conscient. J’ai plus l’image mais j’ai le son, on me laisse sur un banc menotté, c’est un moment interminable. En corse, un ami me dit de me laisser tomber, je suis obligé de mimer un malaise et de me laisser chuter les mains dans le dos pour qu’ils appellent les secours "

Une fois pris en charge et amené au CHU de Reims, Maxime Beux raconte encore : "J_’entends des railleries de la part des policiers, je suis persuadée qu’ils m’ont pris en photo mais je l’ai pas vu avec le peu d’yeux qu’il me restait…"_ Très vite une infirmière refuse que la victime soit ramenée en garde à vue car il doit être opéré en urgence et le diagnostic du chirurgien tombe : "Mon œil ne fonctionnera plus".

Le ton se fait plus grave quand il évoque ce qu’il attend du procès : "Ça fait office de thérapie un peu pour moi de vous parler aujourd’hui, mais j’attends rien des policiers qui étaient sur le dispositif ce soir là". Il dénonce le corporatisme "exacerbé" des fonctionnaires et le manque d’empathie depuis le 13 février 2016. Quand la présidente de la cour d'assises lui demande une nouvelle fois ce qu'il attend de la justice, Maxime Beux hésite : j'en attends beaucoup et en même temps, ce que j'ai perdu, vous ne pouvez pas me le rendre".

Aujourd’hui, Maxime Beux vit avec une prothèse à l’œil gauche qu'il enlève chaque soir et remet chaque matin. Devant les jurés de la cour d’assises, il explique le champ de vision réduit, "de 180 à 90 degrés". Lui qui pratiquait le football, ne peut plus jouer en club et il continue à aller voir des matchs. Comment en tant que supporter de foot, on peut être condamné deux fois pour des faits dans une enceinte sportive ? demande l'un des avocats de Christophe Mercier. "Je sais pas... parfois on fait des choses....". Maxime Beux qui avait déjà été condamné à une interdiction de stade en 2014, a été à nouveau condamné à une interdiction en 2017 pour envahissement de terrain lors d'un match Bastia-Lyon.

Ce jeudi après-midi, c'est l'accusé Christophe Mercier qui est appelé à la barre.

Nos articles pour comprendre l'affaire