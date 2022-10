Maxime Beux éborgné à Reims : supporters et policiers, deux versions pour une même soirée de violence

Le policier rémois, Christophe Mercier est jugé depuis mardi pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation permanente " devant la cour d’assises de la Marne à Reims. Si c’est après le match que les faits se sont produits, le cour d’assises s’est attachée ce mercredi à retracer le parcours des supporters du Sporting club de Bastia avant, pendant, après la rencontre et même après l’interpellation de Maxime Beux cours Langlet à Reims sur les coups de 22 h 40. Le supporter de Bastia a définitivement perdu la vision de l'œil gauche.

Chronologie d'une soirée de violence

Ce match de Ligue 1 de football du 13 février 2016 n’était pas classé à risques, il n’y a d’ailleurs pas eu d’incidents à l’intérieur du stade Delaune entre les 169 supporters bastiais présents dans la tribune visiteurs et les stadiers, durant la rencontre. Mais le responsable de la sécurité du Stade de Reims de l’époque a noté un « un climat de haine entre les supporters et les forces de l’ordre, avec des slogans anti français ». Un tag avec la mention du préfet Erignac a été retrouvé dans les toilettes du stade, et au moins deux bombes agricoles ont explosé avant le match.

Il y a aussi ce fumigène lancé en direction d’un véhicule des forces de l’ordre vers 22h30 devant le McDo situé quasiment en face du palais de justice de Reims et filmé par les caméras de vidéosurveillance.

Pour moi ils voulaient mater les supporters, ils ont créé cette histoire de violences car il y a une bavure avec Maxime

L’un des 9 supporters du SC Bastia interpellés le 13 février 2016, confirme que des insultes « puériles » ont été proférées ce soir-là envers les forces de l’ordre avant le match. Puis il raconte la suite : « après le match on a pris la direction du centre-ville, on a vu un convoi de police un peu pressant, et c’est après la scène du McDo que c’est le sauve qui peut. Il faut courir pour fuir. Cours Langlet, il y a des voitures qui tournent autour de nous… ». Jusqu’au moment « fatidique » : « j’entends un énorme cri et Maxime qui dit pourquoi vous avez fait ça ? ».

Il est le seul témoin –le plus proche de la victime- qui parle dès sa première audition le 14 février 2016 d’un coup de matraque sur Maxime Beux (alors que la victime croit à l’époque à un tir de flashball). « Je dépasse quelqu’un qui est armé en courant, je tourne la tête de tous les côtés et je vois qu’il porte un coup ».

Ce fils de policier à la retraite souligne : « il n’y a eu aucune dégradation ce soir-là dans le centre-ville de Reims, aucun policier n’a eu d’ITT et on nous parle d’un supporter qui a donné un coup de pied dans un véhicule, pour moi ils voulaient mater les supporters, ils ont créé cette histoire de violences car il y a une bavure avec Maxime ».

Il a fallu que Maxime tombe par terre pour qu’il soit pris en charge

Détenu à la maison d’arrêt de Borgo en Corse, c’est à travers une petite caméra qu’un autre supporter du Sporting club de Bastia et membre de l’association « Bastia 1905 » témoigne ce mercredi. Il raconte lui aussi sa journée du 13 février 2016 : l’avion depuis la Corse, le voyage en bus entre l’aéroport d’Orly et Reims, l’après-midi passé dans le centre-ville, la victoire du SC Bastia et puis la soirée qui dégénère. « Je n’ai pas vu l’interpellation mais j’étais avec Maxime dans le véhicule de police pour aller jusqu’au commissariat : il était allongé, le visage en sang, défiguré, et je me souviens d’un fonctionnaire de police qui lui as dit « tu auras un souvenir de Reims » ».

Une fois au commissariat de police de Reims, il estime à quasiment une heure le temps qu’il a fallu pour que son ami Maxime Beux soit pris en charge par les secours. « C’était très long, il a fallu que Maxime tombe par terre pour être pris en charge, c’est des choses qui marquent ! ». Il balaye l’idée que les supporters du SC Bastia étaient venus pour en découvre avec des ultras du Stade de Reims ou avec les forces de l’ordre. « C’est un déplacement par amour pour le Sporting, et après le match on a marché vers la cathédrale pour rejoindre le bus et notre objectif c’était de repartir de Reims pour fêter la victoire, c’est quoi la raison d’interpeller ? », demande le témoin.

« On est pas là pour abîmer les gens » - le chef d’équipage de la BAC

Y’a-t-il eu un risque d’affrontement avant le match entre des supporters corses et des ultras rémois ? Un début d’incident avec des supporters rémois ? Les questions sont posées au chef de bord de l’équipage de la BAC dont faisait partie Christophe Mercier. « Non mais il y a eu des insultes, des menaces, près du stade, on nous traite de « sales français », il y a eu des projectiles, un tir de mortier ». Et qu’a fait Maxime Beux de répréhensible ? demande la présidente de la cour d’assises. « Il est dans un groupe, c’est un tout, on est pris par le nombre ».

Sur l’existence d’un débriefing entre policiers après l’interpellation de Maxime Beux dont parle un policier dans une audition, le chef de bord de la BAC dit n’en avoir aucun souvenir. Sur la blessure, il croit à "une fracture de l’arcade". En tant que supérieur hiérarchique, il assure n’avoir pas été au courant le soir du 13 février 2016 que Christophe Mercier avait blessé Maxime Beux.

