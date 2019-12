Incidents Marseille-Nîmes : chez les supporteurs nîmois, la colère ne faiblit pas

Nîmes, France

Quarante-huit heures après les incidents survenus en marge du déplacement à Marseille, la colère n'est toujours pas retombée chez les supporteurs du Nîmes Olympique. Ce lundi, ils étaient une centaine à se réunir devant le stade des Costières, lieu d'affrontement avec des CRS dans la nuit de samedi à dimanche. Beaucoup d'entre eux persistent à dénoncer des violences dont ils ont été les victimes. C'est le cas de Cyril Roure, le président du groupe de supporteurs Nemausus, à l'origine du rassemblement : "Samedi soir, ce sont les flics qui nous ont agressés. Il y avait de la haine chez eux, ils nous expliquaient qu'ils étaient venus pour nous tabasser, pour nous casser en deux. C'est intolérable !". C'est en tout les cas sa version. Une délégation s'est rendue au commissariat pour avoir des explications. Des supporteurs nîmois qui annoncent vouloir déposer plainte.

5 jours d'interruption de travail pour le policier blessé

Une enquête a été ouverte. Une autre version et notamment de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Selon elle, les supporteurs ont envenimé la situation dès le trajet sur l'autoroute. Puis, à leur retour aux Costières, comme l'explique le procureur-adjoint Stanislas Vallat, en charge des investigations : "Des personnes agitées, certaines éméchées, se sont montrées virulentes envers les CRS présents sur le parking. Une cohue s'est créée et l'un des supporteurs a lancé une bouteille de vodka, qui a blessé un policier à l'épaule." 5 jours d'ITT (interruption temporaire de travail) et une interpellation. Le trentenaire a été placé sous contrôle judiciaire pour "violence aggravée avec arme, rébellion sous emprise de l'alcool et de stupéfiant".

Deux versions des faits radicalement opposées

Des éléments contestés par Cyril Roure : "Les vidéos parlent pour nous : on s'est fait gazer dès le début. Le père d'un supporteur s'est fait matraquer au sol par 5 CRS, les gosses aussi ont été gazés." Deux versions radicalement différentes sur ces incidents pour ce qui aurait du être un simple match de football. Selon le parquet de Nîmes, l'information judiciaire ouverte devrait permettre d'y voir un peu plus clair.