Suppression des contrats aidés : AssocionsNous.BAB se mobilise

Des bénévoles du collectif "AssocionsNous.BAB" ont distribué et collé quelques 150 affiches et affichettes, ce vendredi, dans les rues de Bayonne et chez les commerçants. Objectif : interpeller l'opinion publique sur les conséquences de la suppression des CAE dans le quotidien des populations.

AssocionsNous.BAB (pour Bayonne/Anglet/Biarritz) est le collectif né en septembre 2017 qui "bataille" sur la suppression des contrats aidés dans les milieux associatifs, les collectivités et les communes.

Ces contrats dérogatoires pour lesquels l'employeur bénéficie d'aides sous forme de subventions à l'embauche ou d'exonérations de certaines cotisations sociales.

Ce vendredi, quelques chevilles ouvrières du collectif, affiches et affichettes en main, pots de colle dans l'autre ont écumé les ruelles du petit Bayonne et les rues du grand Bayonne.

Plusieurs dizaines d'affiches ont été ainsi collées et sur lesquelles on peut lire :

"Randonnée gourmande ANNULE", "Activités extra-scolaires ANNULE", "Sortie nature et astronomie ANNULE", "Initiation à la permaculture ANNULE", "Atelier de cuisine ANNULE", "Atelier d'éducation populaire-la consommation ANNULE", "Cours de danse hip-hop" ANNULE".

Sabrina du collectif AssocionsNous.BAB dans les ruelles du petit Bayonne © Radio France - Muriel Vitel

Un contenu qui donne à lire les conséquences que ces suppressions des contrats aidés pourraient induire dans la vie de tout un chacun.

Sur ces affiches est encore mentionné la date du 17 novembre 2017, date d'un apéro débat sur le thème du CAE supprimé, quel impact pour votre quotidien ? qui aura lieu au local Txirrind'ola au 56 allées Marines à Bayonne de 18h30 à 21h30.

En chiffres la baisse des contrats aidés

Début septembre le gouvernement a annoncé une baisse drastique des contrats aidés en france qui vont passer de 459.000 contrats signés en 2016 à 310.000 en 2017 puis 200.000 en 2018 avant une suppression totale prévue en 2020.