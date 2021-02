Expulsion suspendue pour Abakar, toujours en rétention à Metz

Abakar Gassama n'est pas expulsé du territoire français, mais il est toujours en rétention à la prison de Metz. Le Guinéen de bientôt 20 ans y a été conduit le lundi 1er février. Ce vendredi 5 février, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de la rétention. L'avocat du jeune guinéen a immédiatement fait appel. Cette nouvelle audience aura lieu lundi matin en visioconférence.

Faire connaître davantage la situation d'Abakar

Le comité de soutien d'Abakar s'est réuni vendredi après-midi au parc du Pré La Rose de Montbéliard pour faire un point. Si l'adolescent n'a pas été reconduit en Guinée, c'est "parce qu'une demande d’asile vient d’être effectuée auprès de l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides, Ndlr), qui a 28 jours pour se prononcer", précise Pascal Tozzi, le porte-parole du comité de soutien, qui milite pour la régularisation de l'élève du lycée Nelson Mandela d'Audincourt.

L'objectif est maintenant de faire connaître le plus possible la situation d'Abakar, arrivé en France à ses 14 ans pour fuir les agissements de son beau-père. "On a besoin d'une mobilisation qui continue, pour qu'un maximum de personnes s'engagent sur cette cause parce qu'elle nous concerne directement. Ce sont des jeunes qui vivent à nos côtés, qui font partie de notre société", explique Pascal Tozzi. Ce vendredi soir la pétition pour demander la régularisation d'Abakar dépassait les 16.500 signatures.

Un baptême républicain organisé le 13 février

Très impliqué également, Martial Bourquin, maire d'Audincourt, où habite Abakar et a obtenu son CAP de cuisinier, pense avoir trouvé la clé pour permettre au jeune guinéen : une promesse d'embauche en restauration. "On peut sortir par le haut de ce conflit. Abakar a un CDI qui l'attend, si monsieur le préfet retire son ordre d'expulsion et qu'Abakar peut honorer son contrat , il va travailler à ce que l'économie française se redresse, ce serait une façon intelligente de sortir de ce conflit", affirme l'ancien sénateur.

Un baptême républicain sera organisé le samedi 13 février prochain. L'absence d'Abakar y sera symbolisé par une chaise vide.

Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prononcée par la préfecture du Doubs et validée en appel, Abakar devait pointer trois fois par semaine entre 16h30 et 18h à la gendarmerie de Bethoncourt. C'est lors de sa venue à la gendarmerie, lundi, qu'il a été arrêté.