Sur Facebook, un post de la gendarmerie de Haute-Loire taxé de racisme, une enquête interne est ouverte

"On est un peu gêné" confie en off un gendarme altiligérien. Le message posté le 23 septembre sur la page Facebook de la Gendarmerie de Haute-Loire est remonté jusqu'au préfet, et jusqu'à la Licra à Paris. Ce post, sensé faire de la prévention contre les arnaques en ligne, était illustré par une photo de six hommes noirs dans un cybercafé. Il a depuis été supprimé, mais durant les quelques 26 heures où il était en ligne, il a suscité de nombreuses réactions, certaines le taxant "d'incitation à la haine raciale". Une enquête interne est ouverte.

Capture d'écran de la page Facebook de la gendarmerie de Haute-Loire.

Partagée plus de 470 fois sur Facebook, cette photo a d'abord choqué Noé, un internaute originaire de Haute-Loire. "J'ai cru que c'était un compte parodique, ou issu de la fachosphère, je ne pouvais pas imaginer qu'il s'agissait de la page officielle de la gendarmerie". Il a signalé le post à Facebook et à la plateforme de signalement en ligne du ministère de l'Intérieur pour incitation à la haine raciale.

Une enquête est ouverte au sein de la gendarmerie

Abdelkader Railane, le représentant altiligérien du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (CORA), un comité lié à la Préfecture, est aussi fortement étonné par ce poste. Il espère, tout comme le représentant roannais de la lutte internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qu'il s'agit d'une simple "maladresse". Car selon Julien Levinger, de la Licra, "oui on peut le considérer comme une incitation à la haine raciale", même s'il ne "fait pas partie de ceux qui disent que la gendarmerie est raciste". La Licra de Paris étudie le dossier.

Une "maladresse individuelle" selon le colonel

Le préfet de Haute-Loire a été mis au courant, et dans la foulée, le post incriminé a été supprimé vendredi 24 septembre. Le colonel des gendarmes de la Loire explique avoir "découvert le post aujourd'hui", qu'il s'agit d'une "maladresse individuelle", et qu'une enquête est en cours pour "démêler l'écheveau des responsabilités."