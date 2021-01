Sur l'A81 en Mayenne, une voiture percute un camion puis un deuxième véhicule provoque un sur-accident

Deux accidents, au même moment ou presque et au même endroit, vendredi en début de soirée sur l'A81 à hauteur de Blandouet-Saint-Jean-sur-Erve, dans le sens Paris-Rennes. Une voiture percute par l'arrière un camion. Dans la foulée, un deuxième véhicule vient taper le premier et termine sa course au fossé. Plus de peur que de mal. Les deux automobilistes ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital a-t-on appris auprès du SDIS-53. Le chauffeur du poids-lourd, lui, est indemne.

Le temps des opérations de secours, des voies de circulation ont été neutralisées provoquant un ralentissement du trafic dans le secteur.