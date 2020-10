Sur l'A81 en Mayenne, une voiture s'encastre dans le rail central de sécurité : 2 blessés

Un accident ce matin sur l'A81 à hauteur de Soulgé-sur-Ouette. Un automobiliste perd le contrôle de sa voiture dans le sens Paris-Bretagne. Le véhicule s'encastre dans le rail central de sécurité et vient toucher le pilier d'un pont. Heureusement, plus de peur que de mal. Le conducteur et son passager ont été légèrement blessés, transportés au centre hospitalier de Laval.

Les voies rapides, dans les deux sens, ont été neutralisées. La circulation se fait sur la voie lente, à vitesse réduite.