Sur l'autoroute A20 en Corrèze, un homme brandit une arme en direction d'un routier

Donzenac, France

Les faits remontent à ce lundi sur l'autoroute A20 en Corrèze. En tout début d'après-midi, alors qu'il circule en direction de Limoges, le conducteur d'un poids-lourd appelle les gendarmes car il vient d'être menacé par deux hommes qui circulent eux dans une voiture. Une arme a été brandi dans sa direction.

Le conducteur était recherché

Différentes unités de gendarmerie sont mobilisées. Et c'est l'équipe rapide d'intervention (ERI) d'Uzerche, alors en train d'effectuer des contrôles de vitesse, qui intercepte dans la foulée le véhicule à la sortie Donzenac. Déjà recherché, le conducteur est arrêté et placé en garde à vue, tout comme son passager. Ils ont été jugés ce mercredi en comparution immédiate par le tribunal de Brive. Le premier écope de quatre mois de prison avec mandat de dépôt (il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Tulle), de cinq mois de suspension de permis de conduire et d'une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Le second est condamné à une peine de travail d'intérêt général et à une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.