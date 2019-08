Sur l'autoroute A7, les gendarmes traquent les voitures "chameaux"

Valence, France

L'opération a débuté tôt ce jeudi matin pour 9 gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Drôme. Leur objectif : contrôler les surcharges de véhicules empruntant l'A7 en direction de Marseille pour prendre les ferries vers le Maghreb. Le contrôle a lieu tôt, car les bateaux partent vers midi.

Les gendarmes ont contrôlé 13 véhicules. 9 ont été verbalisés à cause de leur poids trop important. Certains transportaient plusieurs centaines de kilos supplémentaires par rapport à ce qui était autorisé. Un camion a même été contrôlé avec plus de 3 tonnes de surcharge !

Risques d'accidents augmentés

Ces véhicules "chameaux", surnommés ainsi à cause des grosses cargaisons sanglées sur leur toit, peuvent causer de graves accidents. "Ils ne peuvent pas rouler très vite. Il y a des risques d'explosions de pneus, de pertes de chargements, explique le capitaine Éric Grasset, superviseur de l'opération. Le contrôle nous permet d'enlever ces véhicules de la circulation et de mettre en sécurité les autres usagers."

Certains attendent patiemment l'arrivée d'un dépanneuse pour transporter le véhicule © Radio France - François Breton

Une fois repérés par les gendarmes motards, les véhicules sont accompagnés jusqu'à la sortie nord de Valence. Là, leurs collègues procèdent à la pesée. "On pèse d'abord les essieux avant, puis ensuite les essieux arrière, explique le gendarme Thomas. On additionne le tout et puis on voit si ça dépasse le poids autorisé sur la carte grise."

À chaque fois qu'il y a 500 kg en trop, les conducteurs doivent régler une amende de 135€. Le véhicule est immobilisé tant qu'ils pèsent plus lourd que le poids autorisé. Les conducteurs ont alors plusieurs solutions : jeter les affaires en trop à la déchetterie, faire transporter la voiture sur une dépanneuse jusqu’au ferry, appeler des proches.

Ces contrôles de surcharge ont lieu régulièrement. Quand il ne s'agît pas de vacanciers, ce sont des entreprises du BTP qui ont tendance à surcharger leurs véhicules.