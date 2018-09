Île d'Aix, France

La réparation est allée très vite, lundi au large de l'île d'Aix (Charente-Maritime), où avaient été dépêchés des plongeurs rochelais, afin de réparer l'unique canalisation qui alimente l'île en eau potable.

Les plongeurs ont commencé à travailler vers midi, et dès le milieu d'après-midi, la brèche était réparée, grâce à la pose d'un collier. Mais ce n'est pas encore la fin de l'attente pour les 250 habitants de l'île et leurs nombreux visiteurs, privés d'eau du robinet depuis samedi après-midi.

3 kilomètres de canalisation à nettoyer à fond

Il faut encore nettoyer à fond cette canalisation en PVC renforcé: enlever l'air à l'intérieur, l'eau salée qui a pu entrer. Rincer, et rincer encore. Ce qui devrait prendre près de 24 heures, sachant que cette canalisation mesure plus de 3 km.

Mardi en fin de journée, l'eau devrait revenir au robinet des habitants et des commerces de l'île, pour leur permettre de prendre des douches ou faire fonctionner les WC.

Mais pour que cette eau soit déclarée potable, il faudra obtenir l'aval de l'ARS (Agence régionale de santé) de la Nouvelle-Aquitaine. Impossible encore de préciser la durée nécessaire selon la Rese (Régie départementale des eaux) qui exploite cette canalisation.

Les habitants s'organisent

En attendant, les habitants se font distribuer des bouteilles d'eau par la Rese, qui a prévu d'envoyer sur l'île une trentaine de palettes d'ici à mercredi. Pour les toilettes ou les douches, des citernes ont également mises en place, remplies d'eau non potable puisée dans la nappe phréatique de la petite île. "Et on prend notre seau" sourit Tony Papin, restaurateur sur l'île d'Aix. "On fait ça à l'ancienne..."

Tony Papin a été contraint d'interdire les toilettes de son établissement à ses clients. Certains râlent, mais il n'y a pas le choix. "C'est une question d'hygiène", assure le restaurateur, qui brasse également de la bière sur l'île. Et là, impossible de faire fonctionner sa brasserie. "Je brasserai plus la semaine prochaine" se réconforte cet habitant.

Le précédent de 2006

Sur l'île d'Aix, la précédente rupture de canalisation sous-marine remonte en 2006. A l'époque, c'était une drague du département qui avait arraché le tuyau sur six mètres de longueur. La réparation avait duré cinq jours, car il avait fallu commander ces pièces, ce qui avait fait traîner en longueur la réparation. Depuis, la Rese dispose de pièces de rechange disponibles immédiatement.