"Sur la Seine de crime" : votre nouveau rendez-vous faits-divers sur France Bleu Paris !

Et si, vous aussi, vous étiez capable du pire ? En prenant connaissance d'un fait divers, chacun d'entre nous s'est déjà dit "Je ne serais jamais capable de faire ça"... Et pourtant, certains le sont. Alors pourquoi ? Comment expliquer qu'un jour, des gens ordinaires basculent et commettent l'irréparable ? C'est à cette question que va répondre France Bleu Paris avec son nouveau rendez-vous "Sur la Seine de crime".

ⓘ Publicité

Incarné par Jean Doridot, psychologue, chroniqueur pour France Bleu dans "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" et spécialiste des faits divers, nous reviendrons sur les affaires criminelles qui ont eu lieu en Île-de-France.

Avant le lancement de ce nouveau rendez-vous sur notre antenne et à retrouver en podcast, France Bleu Paris et Jean Doridot vous propose une soirée d'avant-première au cœur de la Maison de la Radio et de la Musique, le 31 octobre à 21h30. L’occasion d’échanger avec vous pour comprendre, le temps d’une soirée, l’escalade de la violence qui conduit un meurtrier à passer à l’acte, saisir les motivations et disséquer leurs portraits et personnalités.

Vous voulez participer à cette soirée ? Tentez de remporter vos deux entrées en vous inscrivant juste ici :