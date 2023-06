"Sur le coup ça choque", les habitants de L'Huisserie étonnés après l'exercice de prise d'otages au Super U

Grosse panique à l'Huisserie, près de Laval ce mardi soir. Les gendarmes ont procédé à un exercice de prise d'otages vers 20 h 30 dans le Super U de la commune. Plusieurs voitures et un fort dispositif ont été engagés. Les réseaux sociaux se sont très vite emballés et c'était un peu l'étonnement pour ceux qui passaient en voiture devant le supermarché. Les habitants n'ont pas été prévenus et au lendemain de cette intervention, les avis sont mitigés.

ⓘ Publicité

Une surprise pour certains

Une belle surprise pour certains, comme ce monsieur qui habite juste en face du Super U. Il se souvient de voir beaucoup de gendarmes et son beau-frère est venu manger chez lui dans la soirée nous explique-t-il, il s'est aussi demandé ce qu'il se passait mais n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Pas de quoi s'alerter pour Céline, elle habite un peu plus loin. "Quand je suis passé en voiture pour aller dans le bourg, j'ai vu des voitures de gendarmes et c'est tout", détaille-t-elle, "j'ai vu qu'il se passait quelque chose à Super U mais c'est tout". Une scène banale pour elle. "Sur le coup ça choque de voir autant de gendarmes mais bon voilà, s'ils sont là c'est qu'il y a quelque chose et puis bah moi je m'en moque un peu, ils font leur boulot, c'est bien !" conclut cette habitante.

"Ce n'est pas plus mal de faire des essais avant"

Sur les réseaux sociaux, ça n'a pas eu le même effet. Deux voisins que nous croisons, habitent en face du Super U, n'étaient pas au courant, mais c'est sans doute normal de ne pas être dans la confidence. "Je ne sais pas si ça aurait été judicieux de prévenir", commence l'habitante. Elle soupire quand on lui parle de l'embalement des réseaux sociaux, "oui bon moi, je ne panique pas trop, je reste dans mon coin et j'attends les nouvelles, d'avoir quelque chose d'officiel", ajoute-t-elle, "comme qui dirait ça pourrait vraiment arriver donc ce n'est pas plus mal non plus qu'ils fassent des essais avant". Un élu nous glisse qu'il a eu l'information presque en même temps que tout le monde, ce mardi soir. Le maire lui était au courant dès le lundi mais devait garder le secret pour la réussite de l'exercice.