Sur les 43 renforts de police annoncés pour le Vaucluse, seuls 15 postes ont été pourvus

Il n'y aura pas autant de nouveaux policiers en Vaucluse à la rentrée que prévu. En mai dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé "des renforts sans précédent" pour la police nationale en Vaucluse , après plusieurs règlements de compte mortels. Mais il s'agissait de 43 postes ouverts à recrutement, et les deux tiers n'ont finalement pas été pourvus.

ⓘ Publicité

Dans le détail, le ministre avait annoncé l'arrivée de 20 nouveaux policiers à Carpentras, 13 à Avignon et 10 à Cavaillon. Mais en comptant les arrivées et les départs, seuls 15 des 43 renforts seront finalement bien là en septembre. Les autres postes resteront vacants. C'est à Carpentras qui la situation est la pire : il n'y aura pas de nouveaux effectifs malgré l'annonce de 20 policiers en renforts, car six policiers arrivent mais six partent dans le même temps.

À Cavaillon, le commissariat accueillera quatre nouveaux policiers à la rentrée, pour dix ouvertures de postes. À Avignon, la situation est plus convenable : 11 des 13 nouveaux postes seront bien pourvus après l'été. Ces chiffres concernant le mouvement dit "polyvalent". Il y a aussi un mouvement dit "profilé", sur des postes plus spécifiques. Sur ce mouvement profilé, cinq postes avaient été annoncés en mai : des postes d'Officier de police judiciaire (OPJ) à Avignon (trois postes), Orange (un poste) et Carpentras (un poste).

Le métier de policier attire moins

Claude Simonetti, le secrétaire du syndicat Unité SGP Police en Vaucluse, voit plusieurs explications à cette désaffection : le métier de policier, déjà, attire de moins en moins. Et les postes sont sortis très tard, ce qui n'a pas forcément permis à des postulants d'autres de régions de France d'organiser un déménagement. Mais il estime qu'il n'y a pas de lien avec l'actualité récente en Vaucluse, et les violences liées au trafic de drogue.

"Savoir si Monsieur Darmanin a menti, je n'en sais rien, mais je ne le pense pas, avance Claude Simonetti. Sauf que le résultat est là. Mais on voudrait dire à la population qu'elle ne verra pas ces 43 nouveaux policiers annoncés. Et ce n'est pas parce que nous jouons au poker ou parce que nous faisons un barbecue, non ! Les collègues sont dehors avec les effectifs qu'ils ont et ne peuvent pas se décupler".