Ce samedi était classé rouge pas bison futé.Les juillettistes et les aoûtiens étaient nombreux sur les aires d'autoroute, l'occasion pour la sécurité routière et plusieurs associations comme la Vie Libre, de venir rappeler quelques principes de sécurité routière aux vacanciers.

Les membres de Vie Libre ont échangé avec les vacanciers sur les risques de la route en leur offrant café et petits gâteaux.

Limoges, France

Sur l'aire de repos de Briance Ligoure ce weekend ressemble a un immense défilé ininterrompu de voitures. Juillettistes ou aoûtiens, tous se croisent au retour ou au départ en vacances et au milieu de ces allées et venues: la tente de Vie Libre. L'association est venue faire de la prévention routière auprès des vacanciers, en ce grand weekend de chassés-croisés, classé rouge par Bison-Futé. Au menu, du café, des gâteaux mais aussi de la documentation pour bien se conduire au volant.

" On fait de la prévention sur l'alcool au volant qui est une grande cause de mortalité mais aussi sur la vitesse, sur la pause toutes les deux heures" explique Josiane, la responsable de l'association. Pour inciter à la pause, l'association a tout prévu, du café, du chocolat ou encore du thé et des gâteaux sont servis aux vacanciers tout au long de la journée.

Des lunettes pour mieux comprendre les risques de l'alcool au volant

Mais la grande attraction du stand de la sécurité routière ce sont des lunettes un peu spéciales. A première vue cela ressemble à des lunettes de ski mais une fois sur le nez c'est plutôt vertiges et envie de vomir garantis. Ces lunettes permettent de faire prendre conscience des dangers de l'alcool et de la drogue au volant. "C'est assez impressionnant" explique Anthony qui vient de slalomer péniblement entre les plots du parcours. "Je ne connaissais pas les effets du cannabis donc là ca permet de voir qu'il ne faut vraiment pas abuser de certaines choses et surtout ne pas prendre le volant derrière" explique le père de famille.

Après le petit parcours avec les lunettes, petite pause café ou chocolat, c'est selon, puis chacun repart avec son petit sac de prévention. Un ensemble de papiers et de documentation sur l'alcool, la vitesse, la ceinture ou encore la drogue.

Parmi les documents on trouve même des petits livres de jeux pour enfants afin que le message soit passé aux grands mais aussi aux tous petits.